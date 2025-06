Ministerul Educației și Cercetării a demarat evaluarea tuturor unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național, a anunțat ministrul Daniel David.

"Cu ocazia noului start politic, văd în spațiul public discuții importante legate de sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Le urmăresc în măsura în care îmi permite timpul și, chiar dacă pe alocuri unele detalii nu sunt chiar exacte, discuția este importantă și arată interesul specialiștilor și societății față de CDI. În calitate de ministru - care, și din punct de vedere profesional, cred că am o înțelegere foarte bună a cercetării științifice - abordez lucrurile serios și sistematic", a transmis David.

În Raportul QX există un diagnostic transparent al sistemului de CDI și propuneri clare de reformă, care vin în întâmpinarea multor îngrijorări, a continuat acesta.

"Fără a relua aici detaliat concluziile Raportul QX, deoarece poate fi analizat de oricine este interesat, spun doar în sinteză, așa cum observă, de altfel, și evaluatorii internaționali, că sistemul nostru de CDI suferă de fragmentare (în prea multe unități de CDI, unele prea mici, fără o bună coordonare între ele), de o resursă umană insuficientă (avem cei mai puțini cercetători din țările Uniunii Europene) și, pe alocuri, cu un mindset insuficient de competitiv, și de subfinanțare cronică și impredictibilă, ceea ce îi afectează performanța. Fiind la nivel de viziune, țintind arhitectura și mecanismele fundamentale, evident că nu acoperă toate aspectele concrete sau întrebările posibile, dar dacă normalizăm arhitectura și aceste mecanisme fundamentale, multe soluții concrete vor veni de aici, iar pe restul le implementăm ușor într-un astfel de cadru sănătos. Așadar, așa cum am spus, urmăresc cu atenție discuțiile mai vizibile din spațiul public, deoarece multe pot fi inputuri bune la momentul operaționalizării viziunii prezentate în Raportul QX", conform ministrului.

El semnalează tuturor actorilor din sistemul național de CDI și societății că a solicitat Autorității Naționale pentru Cercetare din subordinea Ministerul Educației și Cercetării să demareze procesul de evaluare a tuturor unităților CDI din sistemul național.

"Așadar, am început o evaluare ce va duce apoi la reorganizarea arhitecturii și mecanismelor fundamentale ale sistemului național de CDI, arhitectură sănătoasă în care vom putea apoi implementa mecanisme specifice sănătoase (unele propuse deja în Raportul QX). Între timp implementăm aspecte importante din Raportul QX, precum cele legate de accentuarea distribuirii fondurilor prin competiție (în raport cu alocările directe), încurajarea concentrărilor academice, atenție la derularea cât mai eficientă și transparentă a competițiilor aflate în derulare (ex.: prin implicarea experților internaționali de top în proceduri transparente), optimizarea relației dintre etic și juridic (astfel încât juridicul să susțină etica, nu să o limiteze) etc", a conchis Daniel David.