Miniștrii USR PLUS și-au depus marți dimineață demisiile din Guvernul Cîțu. Pe parcursul zilei, ei își vor prezenta bilanțul.

”În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris pe Facebook copreședintele formațiunii, Dan Barna.

Ioana Mihăilă e primul ministru demisionar care-și prezintă bilanțul.

Ministrul demisionar al transporturilor, Cătălin Drulă, l-a atacut dur pe premierul Florin Cîțu: ”Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil să înteleagă ce înseamnă să conduci un guvern. Un premier despre care am spus odată că e zombie politic, care e terminat. Da, Florine, s-a terminat! Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea”.

Florin Cîțu este ”un șef de guvern toxic pentru România”, a mai spus Drulă.

Dan Barna a anunțat încă de luni seara că miniștrii USR PLUS se vor retrage din guvern, după ce PNL a refuzat schimbarea premierului.

La Palatul Victoria se discută deja de luni seară despre cine va prelua interimatele la ministerele din care USR PLUS și-a anunțat demisia: Florin Cîțu - la Ministerul proiectelor europene, Sorin Cîmpeanu - la Ministerul cercetării, Dan Vîlceanu - la Transporturi, Cseke Attila - la Sănătate și Virgil Popescu - la Ministerul economiei, potrivit News.ro.



Florin Cîțu s-a întâlnit ieri cu președintele Klaus Iohannis, dar niciunul nu a comunicat oficial ceva despre întrevedere. Pe surse a apărut informația că președintele Klaus Iohannis i-a transmis lui Florin Cîțu că are în continuare susținerea sa.

Președintele Klaus Iohannis l-a invitat marți pe copreședintele USR PLUS Dan Barna la discuții pe tema crizei guvernamentale. Întâlnirea nu apare însă pe agenda șefului statului.