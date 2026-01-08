Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat joi că un zbor până la Paris cu un avion Spartan costă în jur de 30.000 de euro.

''Am verificat punctual, există două componente ale acestor costuri de zbor. O componentă a costurilor directe, care pentru zborul de la Paris de acum trei sau patru săptămâni, cu care am zburat și eu împreună cu domnul președinte Nicușor Dan, costurile directe pentru penultimul zbor la Paris, pentru că pentru acesta nu a venit factura, au fost de 6.720 de euro - asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport, diurna piloților. Pe lângă aceste costuri, mai există și o componentă de costuri indirecte, care înseamnă: uleiuri schimbate, filtre, costuri de mentenanță. Aceste costuri, dacă scoatem din ele amortizarea avionului, pentru că oricum România a cumpărat acest avion, rămân la 2.630 de euro pe ora de zbor. Per ansamblu, penultimul zbor al președintelui Nicușor Dan cu aeronava Spartan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro'', a declarat Radu Miruță, într-o conferință de presă.

El a adăugat că în perioada 2023 - 2024, în timpul fostei Administrații Prezidențiale, un zbor la Paris a fost de șase ori mai scump.

''Doar ca o idee, să puteți face o comparație, pe regimul fostei Administrații Prezidențiale, am verificat, și în anul 2023 - 2024, un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump, raportat la prețurile de atunci. Dacă s-ar indexa prețurile de atunci cu prețurile de acum, probabil că diferența ar fi mai mare'', a spus Miruță.

Miercuri, avionul Spartan având la bord delegația oficială română a reușit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eșuate în cursul zilei din cauza ninsorii. Delegația oficială și jurnaliștii care l-au însoțit pe președinte ar fi trebuit să revină la București marți seară.