Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul românesc.

''Asta e în Legea 73 din 2025 - puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am 'luptat' politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina - aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost. Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi'', a scris ministrul Apărării Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Reacția sa a venit după ce două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian românesc, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

După circa două ore, două Eurofighter Typhoon de la Baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației din nordul județului Tulcea, care a fost avertizată prin două mesaje RO-ALERT.

Moșteanu a precizat că normele și procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost lucrate peste vară, iar acum sunt pe masa CSAT, urmând să fie aprobate în prima ședință.

''Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar. Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare. Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare', a mai scris ministrul.

”Au fost foarte aproape s-o dea jos”

Ulterior, într-o declarație făcută sâmbătă seara la Antena 3 CNN, ministrul Moșteanu a spus că avioanele F-16 care au fost ridicate ”au văzut” drona și ”au fost foarte aproape s-o dea jos”.

”Drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina, astea sunt informațiile pe care le avem acum, că drona a ieșit din spațiul aerian înapoi în Ucraina”, a spus Moșteanu.



”Avem provocări din partea Rusiei cam la fiecare săptămână. Noi dăm comunicate de fiecare dată când le vedem și sunt la granița României. Din ce în ce mai des vin, sunt atacuri cu drone la granița României, la granița de nord a Dobrogei, cam în fiecare săptămână avem avioanele în aer, fie ale noastre, fie ale partenerilor germani care au aici o misiune de poliție aeriană avansată”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Zelenski: Nu poate fi coincidență sau o greșeală

Președintele ucrainean Volodomir Zelenski a scris sâmbătă pe X că incidentul ”nu poate fi coincidență sau o greșeală”.

”Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești”, a precizat Zelenski.

Nou incident în Polonia

Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez din cauza unei amenințări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din orașul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au indicat autoritățile poloneze citate de Reuters.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operațiune în apropierea graniței cu Ucraina ”pentru a asigura securitatea spațiului nostru aerian”.

”Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zone adiacente zonei amenințate”, a precizat comandamentul în comunicat.

Acesta nu a menționat nicio încălcare a spațiului aerian polonez.

Cu trei zile în urmă, Polonia a doborât drone ruse în spațiul său aerian, cu sprijinul unor aeronave militare ale aliaților săi din NATO. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia, amintește Reuters, preluată de Agerpres.

