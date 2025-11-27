Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii super

Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare.

Sudiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma de la o universitate privată, diplomă pe care ulterior și-a scos-o din biografiile oficiale. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student, potrivit Libertatea.

Primul CV oficial, pe care ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, l-a postat pe site-ul companiei TAROM, în perioada când activa în Ministerul Transporturilor, conține o minciună. La capitolul Educație, este trecută Universitatea Athenaeum, pe care Moșteanu susține că a urmat-o între anii 1996-2000.

De asemenea, în document se precizează că actualul șef al MApN ar fi absolvit Management în cadrul acestei instituții de învățământ superior. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deținea Moșteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum neagă că Moșteanu ar fi fost vreodată student aici.

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum.



Ionuț Moșteanu și-a publicat joi pe contul de Facebook diploma de licență și a venit cu precizări despre "o greșeală care mă jenează".

"Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile.



Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.



Povestea studiilor, pe scurt:



Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.



Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.



Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.



În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o.



Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze.



În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relații colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi", a scris Moșteanu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus joi, la finalul ședinței Executivului, că nu a discutat cu premierul despre situație și a văzut postarea lui Moșteanu.

"Pare, nu dau eu verdicte, o eroare materială acolo. (...) Mai mult decât comunicat domnul ministru eu nu am comunicat și nu am discutat acest subiect cu domnul premier", a afirmat ea.