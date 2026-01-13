Premierul Ilie Bolojan a a avut marți seară, la TVR 1, prima declarație legată de acuzațiile de plagiat în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Premierul a precizat că el își evaluează colegii după ce fac în mandatele de miniștri.

"Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru. Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, sunt lucruri care înțeleg că sunt de 15-20 de ani în urmă și încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru", a spus Bolojan.

Premierul a mai precizat că plagiatul, în principiu, este "o formă de furt" și nu este de apreciat.

"Acesta este un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna și cred că îl susține orice om rațional care înțelege ce înseamnă valoarea muncii, dar nu am date să judec strict această situație și eu sper ca, într-o formă sau alta, o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu", a completat acesta.