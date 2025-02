Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu a vrut să comenteze despre relația dintre premierul Marcel Ciolacu și cei care controlează afacerea Nordis, anchetați de DIICOT pentru numeroase fapte penale.

"Ca ministru al Justiției am principala obligație să mă asigur că actul de justiție rămâne unul independent, imparțial și obiectiv. Nu pot face niciun fel de comentarii cu privire la responsabilitatea juridică a unei persoane anume. De aceea nu voi răspunde la această întrebare altfel. Voi răspunde la această întrebare cu o singură afirmație: Justiția trebuie să se facă până la capăt. Adevărul trebuie aflat și principiul este că fiecare persoană care are o culpă trebuie să răspundă în fața unei instanțe de judecat. Repet, nu pot comenta responsabilități individuale, am încredere în justiție. Dacă cineva a greșit, acea persoană va răspunde, însă, într-o societate democratică, va răspunde în fața organelor abilitate", a spus adu Marinescu, întrebat cum vede faptul că șeful Guvernului a călătorit în vacanțe cu personaje anchetate acum pentru constituire de grup infracțional organizat și delapidarea așa peste 70 de milioane de euro.



Despre faptul că Laura Vicol a condus Comisia juridică din Camera Deputaților și întrebat dacă asta nu afectează credibilitatea clasei politice, Marinescu a răspuns: "Știu că este o anchetă în curs, nu pot decât să-mi doresc ca autoritățile judiciare să fac această investigație cu promptitudine, cu corectitudine și cu obiectivitate, adevărul să iasă la iveală și persoanele responsabile să răspundă. Însă, în ceea ce privește activitatea politică a doamnei Vicol, nu am ce să comentez în momentul de față, nu am cunoștință dacă în exercitarea mandatului domniei sale au fost aspecte care să atragă o lumină negativă asupra activității sale parlamentare, care trebuie disociată de răspunderea, eventuală răspunderea a domnei sale, eventuală spun, pentru că va fi stabilită de organele judiciare".