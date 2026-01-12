Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că nu demisionează în urma acuzațiilor de plagiat privind teza sa de doctorat.

”De ce să demisionez? Nu, nu consider că am motive. Demisionez în momentul în care exercitarea mandatului meu în substanța sa, în proiectele sale, în obiectivele sale ar fi afectată, în momentul în care Parlamentul care a învestit acest guvern ar retrage încrederea, sunt niște ipoteze care sunt prevăzute și de lege. Nu demisionez pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzație fără să aibă niciun fel de validitate instituțională și având și un caracter eclectic, contradictoriu și plin de calomnii personale cu privire la exercitarea avocaturii de către mine, apartenența la PSD care e o mare problemă pentru doamna Șercan și altele”, a afirmat Radu Marinescu, luni seară, la România TV, potrivit news.ro.

Totodată, întrebat dacă va renunța la funcția din Guvern în situația în care prim-ministrul Ilie Bolojan îi va solicita acest lucru, Marinescu a răspuns că premierul are mecanismele instituționale pentru a-l revoca.



”Domnul premier are la dispoziție niște mecanisme instituționale dacă dorește să acționeze cu privire la un ministru. Eu am avut o conduită de colaborare instituțională corectă în cadrul Guvernului. Dacă se dorește o astfel de abordare, atunci poate fi executată, cu respectarea legii”, a răspuns Marinescu.



El a subliniat că, după acuzațiile de plagiat, nu a discutat nici cu premierul Ilie Bolojan, nici cu președintele Nicușor Dan, nefiind contactat de niciunul dintre aceștia.

