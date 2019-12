Ministrul Mediului, Costel Alexe, spune că Guvernul ia în calcul interzicerea exportului de buștean în țările care nu sunt membre ale UE, dar, recunoaște tot acesta, Comisia Europeană nu permite interzicerea exportului și în spațiul intracomunitar.

„De când am venit la minister, am pus colegii din Direcția Generală Păduri să ia în calcul să interzicem exportul de buștean în spațiul extracomunitar. Din păcate, Comisia Europeană nu ne permite să interzicem exportul de buștean sau orice alt tip de export în spațiul intracomunitar. Dar este important, pentru că și acolo, în spațiul extracomunitar, pleacă cantități însemnate de lemn”, a spus Costel Alexe, într-un interviu pentru Digi24.

Alexe a mai arătat că statul român pierde bani pentru fiecare milion de metri cubi de lemn care se taie ilegal.

„Să spunem că, într-un an, ar fi 10 milioane de metri cubi (de lemn tăiat ilegal - n. r.) din proprietatea publică a statului român. Dacă înmulțim 10 milioane cu 50 de euro metrul cub de lemn, ne dau vreo 500 de milioane de euro, fără să-l mai fiscalizăm”, a mai precizat ministrul.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat joi seară dacă în urma întâlnirii cu ministrul Mediului a luat în calcul să introducă în dezbaterea CSAT situația defrișărilor ilegale de păduri.

"Da. Am discutat aceste chestiuni, am cerut chiar date foarte concrete și am discutat destul de mult pe această temă. Dacă ați adus această chestiune în discuție, pot să vă spun că, personal, îmi doresc să mă implic foarte mult, pentru că aceste tăieri ilegale trebuie să fi stopate. (...) CSAT a discutat această chestiune, am avut atunci o Hotărâre-cadru, însă aceste chestiuni nu s-au pus în practică, fiindcă PSD, în realitate, nu a dorit. PSD a făcut tot ce a putut ca să apere cealaltă parte. Și acum Ministerul mediului trebuie să vină cu măsuri ferme, clare și în sprijinul, până la urmă nu numai al pădurilor și al naturii din România, ci și în sprijinul bugetului național fiindcă, vă dați seama, dacă se defrișează ilegal jumătate din masa lemnoasă care se taie într-un an în România, această masă lemnoasă nu aduce niciun fel de beneficiu la buget, ori asta este inadmisibil pur și simplu", a răspuns Klaus Iohannis.

Președintele a ținut să precizeze că, în campania electorală, PSD l-a acuzat că este "prietenul unora care defrișează", informația fiind "fake news".

"Au existat - și acuma pot să o spun așa, fără niciun fel de problemă, că nu mai suntem în campanie electorală - a existat o întreagă politică PSD de denigrare a subsemnatului folosind informații care, mai nou, se numesc fake news, cum că eu aș fi prietenul unora care defrișează și că aș fi împotriva pădurilor. Nu, eu sunt cam de când mă știu, un adept al protejării pădurilor și un adept al unui mediu curat. Nu am de gând să mă schimb nici de dragul PSD, nici de dragul altora. Așadar, această chestiune mă preocupă și am discutat mai mult de o oră astăzi împreună cu ministrul mediului și cu premierul pe această chestiune", a mai adăugat șeful statului.