Mircea Drăghici, propus de PSD pentru funcția de ministru al Transporturilor, explică faptul că lipsa autostrăzilor din România este cauzată de "avizele de mediu, cele care au dus România înapoi în timp".

"Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la CE. Avizele de mediu sunt cele care au dus România înapoi în timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene și perioada de preaderare, și în perioada postaderare (la UE - n.r.) în mediul privat. Cred că am expertiza necesară să aduc un plus de valoare pe acest domeniu", a spus Mircea Drăghici, întrebat de ce crede că România a construit atât de puține autostrăzi în ultimii 30 de ani.