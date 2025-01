Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că șeful interimar al PNL, Ilie Bolojan joacă rolul lui Elon Musk în Guvernul Ciolacu 2.

"Anul 2025 trebuie să fie în an al solidarității. Toți cei care sunt plătitori de taxe și impozite, cei care beneficiază de plata acestor taxe și impozite, cei care administrează banul public, trebuie să ne concentrăm pe o eficientizare a activității in instituțiile publice. Și eu salut încă o dată și mă bucur că Guvernul, prin conducerea domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și împreună cu domnul Bolojan, a înființat acest departament de eficiență guvernamentală", a spus Barna.

Întrebat dacă s-a inspirat Coaliția de la Donald Trump, ministrul a răspuns: "Da, ne-am inspirat de la Donald Trump. Dar trebuie să arătăm și eficiență...".

Pe 30 decembrie, Guvernul a adoptat așa-zisa "Ordonanță Trenuleț", iar premierul marcel Ciolacu a anunțat că va prelua "un model deja consacrat" și va înființa Departamentul pentru eficientizarea activității guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor.

"Precizez că în acest departament vor veni specialiști din alte zone guvernamentale, care vor lucra pro bono. În același timp, trebuie să luăm măsuri de creștere a veniturilor la bugetul de stat. Am adoptat acele măsuri care sunt cuprinse în reforma fiscală din PNRR cu cel mai redus impact asupra creșterii economice. Am refuzat să tăiem de la investiții sau să creștem impozitul pe profit sau pe venit, la fel cum am refuzat creșterea TVA care ar fi dus la creșterea inflației", a explicat Marcel Ciolacu.