Românii din diaspora și nu numai se pregătesc de mitingul de vineri seara, din Piața Victoriei, chiar dacă organizatorul s-a retras, pe fondul unor neînțelegeri cu Primăria Capitalei. Guvernanții nu înțeleg protestul românilor din afara țării.

Viceprimarul PSD al Capitalei, Aurelian Bădulescu, a criticat miercuri atitudinea preşedintelui Federaţiei Românilor de Pretutindeni, care a anunţat marți că nu-şi mai asumă organizarea mitingului românilor din diaspora din 10 august.

Emanuel Cioacă "nu a făcut nimic altceva decât să spună că nu îşi asumă şi nu este organizatorul acţiunii de protest, manifestaţiei din 10 august. Dumnealui practic nu mai are nicio răspundere în cazul în care s-ar ajunge la alte situaţii. (...) Dumnealui a ştiut tot timpul de existenţa acelui protocol, de comunicările pe care le-a avut PMB. Ceea ce spune dumnealui este doar atitudinea unui om iresponsabil căruia îi place să se joace cu vorbele şi a unei întregi societăţi care se uită în gura unui om care nu are habar de ceea ce face”, a afirmat Bădulescu, potrivit News.ro.

Preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Emanuel Cioacă, a anunțat marți că nu îşi mai asumă organizarea mitingului din Piaţa Victoriei, deoarece nu a primit niciun act oficial de la Primăria Capitalei.

Marți seara, Primăria Capitalei a transmis jurnaliştilor, la câteva ore după anunțul lui Cioacă, un protocol nedatat privind mitingul de vineri. Tot marți seara a fost trimis și preşedintelui Federaţiei Românilor de Pretutindeni.

Pe lângă această dispută, un bărbatul care s-a prezentat despre ”adevăratul organizator” al protestului a intrat în vizorul DIICOT după o serie de declarații ”belicoase” la Antena 3.

”Eu vorbesc de o revoluție, nu de un protest. (…) Trag acum un semnal de alarmă, un avertisment către forțele de ordine: oricine va încerca să reprime aceste manifestări, va fi judecat de Tribunalul Penal Internațional, pentru că avem drept inclusiv să ucidem în aceste condiții (…). Dacă jandarmul îmi pune bastonul în gât sau pistolul în cap eu am dreptul să-i iau viața”, a declarat Ovidiu Grosu la postul de televiziune menționat.

Procurorii DIICOT s-au autosesizat și l-au pus sub control judiciar pe Ovidiu Grosu. (Detalii, în comunicatul DIICOT)

Departe de aceste incidente, românii din diaspora, dar și din țară, se organizează pe Facebook, unde au creat diverse grupuri.

Tot vineri sunt anunțate proteste și în alte orașe din România.





Unii români din diaspora au plecat deja spre România și anunță pe Facebook că vin la protest.





Guvernanții nu știu, n-au auzit

Marți, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a afirmat că nu înțelege de ce protestează românii din afara țării.

"Nu înţeleg foarte bine care este obiectivul protestului, având în vedere că sunt cei din diaspora. Dacă sunt cei din diaspora, ar fi normal să protesteze pentru serviciile consulare sau lipsa de servicii consulare, dar, în rest, e mai greu să înţeleg care va fi obiectivul principal al acestei manifestaţii. Sper ca şi până acum să se desfăşoare în condiţii normale, civilizate, fără violenţe, pentru că, aşa cum vă spuneam, există acest drept la liberul protest, fără ca însă să îi afecteze şi pe ceilalţi”, a declarat șeful diplomației.

La sfârșitul lunii trecute, ministrul pentru Românii de Pretutindeni susținea că nu a auzit nimic despre venirea diasporei la miting.

”Nu am această informație, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu comunitățile noastre, nu am auzit să vină în țară la acest miting. Acum vom vedea, e dreptul fiecăruia să protesteze. Am întâlnit mulți români sunt foarte bine integrați. (…) Își doresc să fie mai bine informați cu ce se întâmplă în localitățile de unde vin, am rugat să-și deschidă o linie de comunicare cju aceștia”, a declarat la Antena 3 Natalia Intotero.