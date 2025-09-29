O modificare controversată pentru completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe (SIE) intră luni în dezbaterea și avizarea Comisiei din Parlament care se ocupă de controlul activității Serviciului.

Comisia, care lucrează cu ușile închise, s-a reunit luni, de la ora 13:00, pentru a aviza propunere legislativă, care va fi trimisă apoi plenului Camerei Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.



Concret, propunerea legislativă modifică legea de funcționare a SIE și stârnește îngrijorare. Inițiat de deputatul PNL Alexandru Muraru și susținut printre alții, și de senatorul AUR Mircia Chelaru prevede: "Ofițeri din cadrul Serviciului de Informații Externe pot fi desemnați, prin ordin al directorului Serviciului de Informații Externe, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție obținut în prealabil, să îndeplinească, în conformitate cu art. 55 alin. (5) și (6) și art. 57 alin. (2) din Codul de procedură penală, atribuții de cercetare penală, în calitate de organe de cercetare penală speciale, în dosarele penale în care sunt cercetate infracțiuni săvârșite de cadre militare încadrate în Serviciul de Informații Externe".

De asemenea, procedura de acordare/retragere a avizului conform prevăzut la alin. (1), precum și modalitatea de verificare a condițiilor de acordare/de retragere a acestui aviz se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție se acordă ofițerului numai dacă acesta îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este licențiat în drept;

b) în antecedentele disciplinare ale ofițerului nu există sancțiuni disciplinare, de natura celor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c)-f) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost radiate;

c) față de acesta nu s-a dispus trimiterea în judecată.

Avizul se retrage de către procurorul general când se constată, după caz, una dintre următoarele situații:

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos de către organul de cercetare penală special a dispozițiilor scrise date de procuror;

b) aplicarea unei sancțiuni disciplinare de natura celor prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. c)-f) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;

c) față de ofițer s-a dispus trimiterea înjudecată.

Inițiatorul, deputatul liberal Alexandru Muraru este președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SIE și a declarat săptămâna trecută, pentru RFI:

"Sarcina acestei comisii, în principal, nu este aceea de a fi nici concubinul SIE, dar nici dușmanul SIE, ci, dacă există o problemă de legislație pe care s-o putem corecta, pe care s-o putem îndrepta, care să faciliteze, în definitiv, cooperarea dintre instituții, fie că e vorba de cooperare judiciară sau o altfel de cooperare, ne-am gândit că putem interveni pe legislație", a explicat Muraru.

Întrebat tot la RFI că pe lista de inițiatori apare lângă senatorul AUR, Mircia Chelaru, liberalul a replicat: "Eu am semnat primul. Deci eu nu am semnat după nici un alt coleg. Eu am semnat primul și oricine a dorit să pună semnătura pe acest proiect de lege a semnat. Cu alte cuvinte, nu am de a face cu nimeni care a semnat acolo. Noi am fost confruntați primii cu această chestiune (n.r. membrii comisiei) și cu această problemă și evident că, avînd semnăturile, nu am mai mers la alți colegi să le explicăm și să solicităm alte semnături".

Bogdan Pîrlog, prim-procuror militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, este cel care a trimis adresa către SIE pentru a intra în legalitate. Practic, acești ofițeri erau desemnați până acum prin ordin intern, ceea ce nu era tocmai...legal, spune procurorul. El explică de ce e nevoie de această modificare legislativă la mai multe instituții, deși, spune tot el, SIE nu era primul serviciu care avea nevoie de o astfel de reglementare.

"Acești ofițeri cu cercetarea penală desemnați au existat dintotdeauna. În momentul identificării acestei probleme, care ține de nereglementarea la nivel de lege, s-a sistat acordarea, dar nu pentru că s-a considerat că este neconstituțională, nelegală existența acestor persoane sau acestor tipuri de activități, ci pentru că nu exista o reglementare legală. Acum la nivel de SIE e mai puțin relevant că nu există atât de multe spețe. Pe noi ceea ce ne doare cel mai tare este că în aceeași situație este Jandarmeria. Ori deja se fac aproape doi ani de când ministrul Predoiu stă cu fundul pe propunerea de modificare a legii și nu semnează. Încetul cu încetul, jandarmii care aveau aviz ies la pensie și rămânem fără oameni cu care să putem lucra pe acea ramură a Ministerului de Interne. Acolo, într-adevăr, avem nevoie suficient de mare, pentru că alta e cazuistica, altul este până la urmă și numărul de personal la Ministerul de Interne versus SIE. Cei de la SIE nu ies pe stradă să interacționeze cu cetățenii, să dea amenzi, să mai mobilizeze pe cineva și automat să existe posibilitatea unor dosare penale" explică Pîrlog, potrivit sursei citate.

+++

Ulterior, generalul Mircia Chelaru a spus tot la RFI că el de fapt nu și-a pus semnătura pe nicio inițiativă legislativă, ci a dat aviz unui proiect de lege venit de la SIE.

"M-am trezit cu semnătura pe ea, nu că nu ar fi legea bună", spune Chelaru.

El îl acuză pe președintele Comisiei că l-a trecut coinițiator într-un demers total netransparent. Prin urmare, a cerut să nu mai apară drept coinițiator pe acest proiect.

S-a semnat ceva ce nu s-a discutat, a spus și senatorul USR Sorin Șipoș, trecut și el coinițiator al proiectului. Senatorul USR e nemulțumit pentru că, de la începutul anului, Comisia nu s-a reunit nici măcar o dată doar la nivel de membri.

