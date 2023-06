Marcel Ciolacu era aproape în extaz luni că, în sfârșit, parlamentarii vor rămâne fără pensii speciale. Același Marcel Ciolacu, în urmă cu aproape 8 ani, semna proiectul prin care privilegiul era ridicat la rang de lege.

"Este foarte evident că am intrat într-un calendar și de recuperare a cererilor de plată 2 și 3 (din PNRR - n.r.). Ceea ce am votat astăzi, vreau să vă reamintesc că eu nu am pensie specială. În ultima zi de mandat, în cele două mandate (de deputat - n.r.) pe care le-am avut, mi-am dat demisia și cred că, dacă ar fi făcut toți parlamentarii acest lucru, în acest moment n-am mai fi ipocriți să încercăm să transferăm de la unul la altul victoriile și insuccesele. A existat o majoritate de dreapta în România și au avut timp să rezolve tot ceea ce au promis. Au existat trei Guverne, patru, că domnul Orban a fost votat de două ori. A fost suficient timp să rezolve aceste probleme. Astăzi am început cu pensiile parlamentarilor - un lucru corect", a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Tot el a ținut să explice cum europarlamentarii au privilegiul de a avea o "pensie suplimentară" și că în aproape toate parlamentele lumii există această pensie, dar "important este ca oamenii politici să se adapteze cerințelor din propria țară și nevoilor din propria țară".

"Astăzi, cu larga majoritate, am terminat cu pensiile speciale la parlamentari, urmează cumulul pensiei cu salariul, cu excepție pentru aleșii locali, pentru că dreptul de a alege și de a fi ales sunt prevăzute în Constituție și nimeni nu are dreptul să atace Constituția, fiindcă atunci ar fi un haos. Vor fi excepții la actori, la Teatrul Evreiesc, la profesori și medicii care sunt și profesori. Se termină și acest capitol și închidem în această săptămână și discuțiile cu pensiile speciale", a mai adăugat premierul.

El a mai adăugat că trebuie să înțelegem că "nevoile societății românești sunt altele decât nevoile personale" ale politicienilor.

Cum a "luptat" Ciolacu în 2020 cu pensia specială și ce a făcut în 2015

Pe 23 noiembrie 2020, pe atunci președinte pentru prima dată al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu anunța că va demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia specială.

Atunci, la fel ca acum, Ciolacu spunea că în mandatul său PSD și-a asumat o direcție clară în ceea ce privește această "nedreptate crasă la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivității".

Inițial, USR a anunțat în 2020 că toți parlamentarii vor demisiona în bloc pentru a nu beneficia de pensii speciale, însă Marcel Ciolacu a furat startul și a demisionat înaintea lor. (EURACTIV România a scris despre contrele iscate între partidele parlamentarela momentul respectiv)

Marcel Ciolacu a fost în 2015 unul dintre semnatarii proiectului de lege prin care se introduceau pensiile speciale. Este vorba despre proiectul de lege inițiat de 228 parlamentari de la PSD, UDMR și ALDE. Și liberalii, conduși de Alina Gorghiu au semnat proiectul, dar ulterior și-au retras semnăturile.

Este vorba despre inițierea proiectului care modifică Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor. Același care astăzi a fost modificat în sensul eliminării acestui privilegiu pentru senatori și deputați.

Potrivit legislației, pensiile speciale se acordă doar pentru cei care au cel puțin un mandat întreg de parlamentar, dar acestea se acordă doar prin depunerea unei cereri la Secretariatul General al Camerei Deputaților sau Senatului.