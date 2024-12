Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că președintele Camerei Deputaților, social-democratul Ciprian Șerban, a fost ales în funcție și cu voturi de la partidele "izolaționiste" AUR, SOS și POT.

"Tocmai s-a terminat votul pentru președintele Camerei Deputaților. Noi am numărat prezența și au mers să voteze 175 de deputați de la PSD, PNL, UDMR și minorități, cei care formează coaliția, cei care propun Guvernul Ciolacu 2. În final, președintele a fost ales cu 195 de voturi, o diferență de 20 de voturi care au venit de la deputați AUR, SOS sau POT, pentru că noi, deputații USR, am decis să stăm în bancă, nu mergem să punem voturile în urnă. Am spus toți prezent, nu votez, tocmai pentru a vedea în final câți dintre cei așa-ziși izolaționiști sunt de fapt pesediști acoperiți. Se pare că sunt vreo 20 în momentul ăsta și iată că a venit Crăciunul mai devreme la PSD și le-a mai adus 20 de voturi", a explicat parlamentarul USR, citat de Agerpres.

Întrebat dacă se așteaptă ca acești 20 de parlamentari care au votat pentru Ciprian Șerban să treacă la PSD, la PNL în perioada următoare, Moșteanu a răspuns: "Probabil, o parte din ei, de fapt unii sunt deja, înțeleg că au anunțat sau urmează să anunțe și probabil o parte din acești 20 care au dat astăzi vot pentru PSD îi vom vedea uitând, de fapt, de cei care le-au dat mandatul și ducându-se în băncile PSD".

"N-am informații, eu fac o observație strict aritmetic pe ce s-a întâmplat astăzi. Iată, astăzi, cum spuneam, a venit Moș Crăciun mai repede la PSD cu încă 20 de voturi de la cei din partidele izolaționiste", a adăugat Ionuț Moșteanu.

Deputatul PSD Ciprian Șerban a fost ales, luni, cu 195 de voturi "pentru" și 86 "împotrivă", președinte al Camerei Deputaților.