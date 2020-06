Deputații au adoptat miercuri moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, cu 164 de voturi „pentru”, 85 de voturi „împotrivă” și 48 de abțineri.

La dezbaterea moțiunii de marți, ministrul Sănătății a declarat că nu ar fi corect față de populație să demisioneze în aceste momente.

"La punctul trei se vorbește de demisie de onoare. Mă bucură să găsiți la mine onoare. Cât despre demisie, aș fi vrut să mi-o ceară cineva în martie-aprilie, când se căuta cineva pentru carnea de tun să meargă prin focare și în această țară. Am o onoare, voi avea în continuare. Nu ar fi drept față de populația acestei țări și față de corpul medical să plec în aceste momente", a spus ministrul Sănătății.

El a afirmat că acuzele din moțiunea simplă sunt "dureroase", în contextul în care de 30 de ani este în "slujba pacientului"."Personal, acest acuze sunt dureroase, în contextul în care de la vârsta de 14 ani, începând cu liceul sanitar, mai mult de 30 de ani mi-am desfășurat-o în slujba pacientului. Am fost acuzat de numiri. Numirile s-au făcut conform legii. Nu poți să știi acea persoană în folclorul local ce are în spatele lui. (...) Nu mi-am pus rude în Consiliul de administrație la UNIFARM sau Antibiotice și știți foarte bine acest lucru și am explicat în toate cazurile când a fost nevoie", a mai arătat Tătaru.

Ministrul a spus că nu a interzis și nu va interzice nicio testare care se face după un protocol, după o procedură, într-un cadru organizat, securizat medical.

"Nu am interzis și nu voi interzice nicio testare care se face după un protocol, după o procedură, într-un cadru organizat, securizat medical, nu există autorizație din partea DSP pentru testarea în câmp", a mai arătat ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru a spus că politicul "a intrat prea repede în joc", iar "medicalul încă nu și-a revenit".

"Un sistem sanitar de 30 de ani dezgolit în această perioadă nu are nevoie încă o dată să fie tăvălit", a mai afirmat ministrul Sănătății.

"Nu am crezut și nu cred că în continuare poate exista atâta indolență, atâta mișcare neprofesionistă să spun, în condițiile în care ne-am trezit în urmă cu trei-patru săptămâni și prezentăm o altă realitate. Mai mult decât atât, un corp medical care este controlat în aceste moment de Curtea de Conturi ca ore suplimentare, la gărzi, un Avocat al Poporului care spune că suntem centre de detenție, iar personalul medical torționar. (...) Nu este mult de când erau eroi în halate albe, acum sunt eroii care au furat ore suplimentare. Din acești eroi avem 3.168 de confirmați pozitiv cu COVID și 11 decese", a mai susținut ministrul.