Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ludovic Orban va fi votată luni, de la ora 14:00, de plenul reunit al Parlamentului. Negocierile în ambele tabere continuă până în momentul votului propriu-zis.

UPDATE

Plenul a fost suspendat. La ora 15.30, se va face prezența nominală pentru verificarea cvorumului, urmând ca, dacă este întrunit cvorumul de 233 de parlamentari, să se treacă la citirea, dezbaterea și votul asupra moțiunii

+++

Premierul Ludovic Orban a declarat la intrarea în plen că moțiunea nu va trece.

De partea cealaltă, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost rezervat în declarații.

+++

Senatoarea PSD Carmen Dan anunță că mama sa a fost confirmată cu coronavirus și nu va veni la votul pentru moțiunea de cenzură.

"După o săptămână extrem de agitată, cu griji și gânduri de toate felurile legate de starea de sănătate a mamei mele, care în cursul săptămânii trecute a fost testată și ulterior confirmată cu virusul SARS-COV-2, astăzi se conturează a fi o zi de tristă amintire, atât din punct de vedere personal, cât, mai ales, politic. Confirm astfel zvonurile conform cărora eu astăzi nu voi fi prezentă în Parlamentul României pentru a vota alături de colegii mei pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Orban. În oricare alte condiții, nu cred că e nevoie să asigur pe nimeni că aș fi fost acolo. O fractură de mână sau de picior, o răceală mai mult sau mai puțin banală sau orice altă problemă de acest gen nu m-ar fi oprit să ajung în Parlament. Altfel spus, în aceeași zi în care mama a fost confirmată eu am fost testată, iar rezultatul este negativ. Nu am simptome de niciun fel, doar că legea îmi impune să stau în autoizolare, lucru pe care îl voi respecta", a scris Carmen Dan pe pagina sa de Facebook.

Nici deputatul PSD Cătălin Rădulescu nu participă la moțiunea de cenzură, surse apropiate de el afirmând că acesta se află internat în spital.

+++

Holul din fața plenului Parlamentului a fost amenajat special înainte de votul moțiunii, pentru a se putea respecta distanțarea socială între jurnaliști și aleși.

Surse din PNL au declarat pentru EurActiv România că 4-5 parlamentari PSD ar fi fost convinși să nu voteze moțiunea. De asemenea, același surse spun că strategia PNL-USR-PMP se bazează pe o lipsă de cvorum care ar face imposibilă votarea moțiunii.

Concret, dacă nu se asigură cvorumul de 233 de parlamentari, votul pe moțiune ar trebui reprogramat în altă zi, dar luni se termină sesiunea extraordinară, urmând ca de marți să înceapă sesiunea ordinară. Astfel, dacă PSD ar vrea să voteze în altă zi această moțiune de cenzură, CCR ar putea declara demersul neconstituțional.

Totodată, sursele vorbesc despre o stare de tensiune în rândul liberalilor, motivul fiind că UDRM și minoritățile naționale, care nu au anunțat până la această oră cum se poziționează, ar putea înclina balanța spre demiterea Guvernului.

Adevărul.ro a publicat un mesaj trimis de conducerea PSD către parlamentarii săi pentru a-i mobiliza.

”Dragi colege și dragi colegi,

Mâine este o zi foarte importantă pentru noi ca partid. Așa cum am spus, TOTI senatorii și deputații trebuie sa fie prezenți la grupuri începând cu ora 13:00!

Scenariul PNL este sa ne împiedice sa votam, de aceea vor forța un apel nominal înainte de vot.

Nu va lăsați pacăliți și intimidați de telefoanele găștii lui Orban. Sunt disperați. De aceea au și ședința de guvern mâine ca sa tragă ultimele tunuri. Asta ne arată ca la PNL se știe deja ca moțiunea va trece!

Avem o datorie fata de romani și fata de electoratul nostru sa punem STOP acestui guvern corupt și incompetent!

Va mulțumesc!”, se arată în mesaj.



+++

Moțiunea de cenzură trebuie să adune cel puțin 233 de voturi pentru a fi adoptată. Până acum, PSD (207 parlamentari), Pro România (24 de parlamentari) și ALDE (trei parlamentari) sunt partidele care au anunțat că vor vota demiterea Cabinetului, împreună adunând 234 de voturi.

Duminică seară, deputatul PSD de Arad, Adrian Todor a fost trimis în carantină 14 zile, fiind contact al unei persoane confirmate cu coronavirus, motiv pentru care va lipsi de la votul moțiunii, susțin surse din partid, citate de Digi24.ro.

Aceeași sursă scrie că este singurul caz, conducerea PSD dând asigurări că restul parlamentarilor vor fi în sală și vor vota.

Marcel Ciolacu a anunțat vineri că PSD are cele 233 de voturi necesare pentru a demite Guvern și fără ajutorul UDMR. De asemenea, dacă această moțiune nu va trece, șeful PSD a anunțat că va fi depusă o alta în sesiunea ordinară care începe pe 1 septembrie.



Totuși, Victor Ponta a afirmat că rezultatl moțiunii s-a negociat deja, iar Guvernul Orban nu va fi demis.

"Vă dați seama că deja s-a negociat rezultatul moțiunii de mâine și chiar dacă noi toți cei de la Pro România o să votăm pentru moțiune, deja cred că s-a și scris, s-au numărat și voturile. Nu se întâmplă nimic mâine, rămânem cu Orban și gașca foarte bine finanțată de altfel din Ilfov", a declarat Victor Ponta duminică, la evenimentul de lansare a candidaților PRO România Ilfov pentru alegerile locale.

În replică, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, l-a acuzat pe Victor Ponta că minte și că a făcut blat cu liberalii.

"Ponta minte! Pentru a-și acoperi propriul blat și incapacitatea de a-și controla proprii parlamentarii. Să anunți cu o zi înainte că moțiunea pică demonstrează doar că vrei să demobilizezi parlamentarii PRO România. Ponta deja a reușit să facă asta. Primul parlamentar care a anunțat că nu votează moțiunea este domnul Ilea de la PRO România Cluj.În final, poate Ponta înțelege că avem nevoie de alte mesaje pentru ca moțiunea să treacă", a scris Simonis într-o postare pe pagina lui de Facebook.

USR și PMP spun pas prezenței la moțiunea de cenzură

Președintele USR, Dan Barna, a scris și el pe Facebook faptul că "România nu are nevoie de circul PSD", drept urmare USR nu va participa la votul pentru moțiunea de cenzură.

"Tentativa PSD de a provoca o criză politică cu trei luni înaintea alegerilor la termen e o dovadă de iresponsabilitate pe care nu intenționăm să o încurajăm în niciun fel. Argumentul pentru instalarea actualului guvern a fost acela că țara are nevoie de un executiv cu puteri depline care să se lupte cu pandemia și criza generată de aceasta. La vremea aceea inclusiv PSD părea să fie de acord. Ba, mai mult, parlamentarii PSD au votat pentru cabinetul Orban 3. Ce s-a schimbat relevant acum? Are România alte priorități? Am scăpat de Covid, duduie economia și e momentul să ne jucăm de-a criza politică? Noi suntem de părere că nu. Mai e foarte puțin până la deschiderea oficială a școlilor. Cum va contribui o criză politică la o mai bună organizare a anului școlar în condiții de pandemie?", se arată într-o parte a mesajulul transmis de Dan Barna.

De asemenea, PMP nu va susține "o aventură politică" precum moțiunea de cenzură a PSD, a afirmat, la RFI, președintele partidului, Eugen Tomac, săptămâna trecută.

”I-am transmis ieri domnului președinte Ciolacu că PMP nu va susține o asemenea aventură politică. Este inadmisibil, nu putem accepta un asemenea joc și dincolo de orice reproș pe care îl putem aduce actualului Cabinet legat de modul cum a fost gestionată criza, cum s-au luat anumite măsuri, este prea mult să împingem țara într-un haos politic care va produce și mai multă dezordine și mai mult dezechilibru, atât în plan economic, cât și în ceea ce privește combaterea pandemiei”, a spus Tomac, potrivit sursei citate.

UDMR (28 de parlamentari) nu s-a pronunțat încă pe ce va face luni în plen. Nici grupul minorităților naționale (17 parlamentari) nu a anunțat dacă votează sau nu moțiunea de cenzură.

PNL negociază până în ultima clipă, Orban pare optimist

Moțiunea de cenzură a venit într-un context în care liberalii au racolat peste o sută de primari PSD, iar negocierile au ajuns până în Parlament.

"Noi am format o echipă de negociere și am abordat individual parlamentarii din zona PSD-ului mare și a PSD-ului mic și a câtorva mici grupări politice, trasmițându-le un mesaj foarte simplu: trebuie să țină cont de interesul României, nu pot să se asocieze unui demers care riscă să arunce România într-o stare de haos, de dezechilibru, care este profund nocivă", a declarat Ludovic Orban duminică seară la B1TV.

Vineri, Marcel Ciolacu acuza PNL că sună parlamentarii PSD să bea cafele la Guvern.

Astfel, Marcel Ciolacu îl acuza vineri pe secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, pe care l-a numit "infractor", că îi sună pe parlamentarii PSD pentru a-i convinge să migreze la PNL.



"Am înțeles de la colegii mei parlamentari că sunt sunați de celebrul domn Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului, acel infractor care îi invită la Guvern pe parlamentari să bea cafele. Îl anunț că nu va reuși să fure pe ultima sută de metri parlamentari ai PSD", a declarat Marce Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

Sorin Grindeanu, recent ales prim-vicepreședinte al PSD, a spus că social-democrații care nu se prezintă în Parlament nu mai fac parte din partid.

"Cine nu se prezintă mâine (luni - n.r.) sau votează invers, dacă nu există o cauză obiectivă, înseamnă că nu mai face parte din echipa PSD. Vreau să fiu cât se poate de clar din acest punct de vedere", susține Grindeanu.

Ludovic Orban a declarat tot duminică seară, la B1TV, că, din ce a simțit, "cei de la PSD vor să treacă această moțiune, dar nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie". El a mai spus că "parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională".