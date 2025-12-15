Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", a fost dezbătută și votată luni de Parlament.

Cu doar 139 de voturi "pentru" și două "contra", moțiunea de cenzură a fost respinsă. Reamintim că demersul a fost semnat de 118 parlamentari.

A început votul, care este secret și se exercită cu bile.

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a venit la tribuna oficială că un poster în care apare Monica Hunyadi, îmbrăcată într-o ținută elegantă. Ea este cea care i-a însoțit pe liderii PSD în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis și a fost până pe 21 noiembrie din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, compania acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă.

La dezbateri, premierul Ilie Bolojan a declarat că "ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni rămân valabile și pentru anul care urmează" și, chiar dacă sunt multe lucruri de dus la bun sfârșit, el crede că pașii făcuți în acest an "au pus țara noastră pe calea cea bună".

"Când am preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobândi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și în cele din urmă complicații sociale foarte mari. Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia și să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale. Primele rezultate au început să apară. Agențiile de rating au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții", a spus el.

Potrivit lui, pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent și prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată, în acest an, în octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an.

"Ne-am scăzut cheltuielile de personal din sectorul public față de luna din anul anterior. Pentru că am început să facem ordine în finanțe. Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase. Acestea nu sunt doar povești. Sunt semne bune pentru România pe termen scurt și noi perspective de dezvoltare pe termen mediu care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român", a completat el.

Bolojan a acuzat că "am intrat deja într-o rutină acestor moțiuni de cenzură, care urmează toate același tipar, bifează un exercițiu politic".

"În locul discuțiilor pe soluții, semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal. În continuare, nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile și să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă? Moțiunea arată faptul că semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm. Sau se fac că nu înțeleg, mi se spune că reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile. Semnatarii moțiunii pretind că susțin România și pe români, dar de fapt se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic. Acesta este un lucru foarte simplu, dar e mai greu să-ți asumi responsabilități și să iei decizii dificile. Am un mesaj pentru semnatarii moțiunii. V-ați opus la fiecare proiect de restructurare pe care l-am propus în fața Parlamentului. V-ați opus măsurilor propuse pentru a avea un sistem de sănătate mai bun. V-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțele țării și să echilibreze bugetul. V-ați opus măsurilor de reformă fiscală prin care scoteam la iveală firmele fantoma și asigurăm plata corectă a impozitelor de către firmele străine în România. V-ați opus autorizării Armatei Române de a doborî dronele rusești care ajung în spațiul nostru aerian. Puteți să criticați Guvernul cât doriți. Este dreptul opoziției să o facă, dar mi se pare că o adevărați în maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor. Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte și sănătate și educație pe de alta este una populistă", a spus Ilie Bolojan.

Despre titlul moțiunii, care se referă la "progresiștii din USR", premierul a spus că acesta "încearcă să pună etichete nemeritate".

"Un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă națiune. România nu este de vânzare, se numește această moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase din subsolul României, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costurile de peste jumătate de miliard de euro. Da, asta înseamnă să nu vinzi țara și să obții ceea ce îi se cuvine. Iar mingile și spectacolul își au locul lor, dar pe stadioane. În Parlament, cred că e nevoie de responsabilitate, de seriozitate și de discuții corecte pentru ceea ce are nevoie țara noastră. Doamnelor și domnilor parlamentari, România are astăzi nevoie de responsabilitate și are nevoie să continue să meargă pe drumul corect. Țara noastră nu își poate permite o criză economică și nici una politică. Oamenii așteaptă de la noi maturitate și onestitate. Prin urmare, singura decizie rațională este respingerea acestei moțiuni de cenzură", a conchis prim-ministrul.



Dezbaterea a început cu citirea moțiunii. Premierul Ilie Bolojan și membrii Guvernului se află în plen. Absent este șeful Camerei Deputaților și lider al PSD, Sorin Grindeanu, care se află la Timișoara, unde participă la redeschiderea Sinagogii din Cetate.

Moțiunea de cenzură are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi adoptată. Ea a fost semnată de 118 parlamentari din opoziție, iar deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD, este printre ei.

Demersul a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România, format din aleși care au demisionat din SOS România, și este susținut de AUR.



Ilie Bolojan a transmis săptămâna trecută că nu are emoții.

”Nu am emoții la moțiunea de cenzură, dar n-aș vrea să înțelegeți că mă agăț de o anumită funcție. Ce trebuie să înțelegem? Indiferent cine este premier și ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate și nu este un lucru ușor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiții de dezvoltare, de a negocia contracte și așa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire.

În luna septembrie, partidul extremist AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cinci legi.