Moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii, ”Sistemul de pensii – un joc de-a alba neagra cu viețile părinților și bunicilor noștri”, a fost adoptată luni de Senat.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii a fost adoptată de Senat cu 61 de voturi pentru și 59 de voturi contra, relatează News.ro.

Potrivit regulamentului celor două Camere ale Parlamentului, adoptarea moțiunii simple nu are ca efect demiterea ministrului în cauză.

AUR a cerut, în plen, demisia Simonei Bucura Oprescu, după votul dat de senatori.

''Este matematică parlamentară pură. Le mulțumesc tuturor colegilor care au votat contra moțiunii. (...) În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptății. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ținut de noi am făcut și vom continua să facem'', a spus Bucura-Oprescu, vizibil emoționată, la ieșirea din sala de plen a Senatului, notează Agerpres.