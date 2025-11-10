Președintele Nicușor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est și a precizat că țara noastră are o tradiție în acest sens.

Nicușor Dan a fost prezent, luni, la conferința privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.

„Suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania, de exemplu, Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how pe piața din România, deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilități și cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est”, a afirmat Nicușor Dan.

El a explicat care sunt motivele pentru care crede în acest lucru.

„De ce? În primul rând pentru că are o tradiție. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, chiar dacă aceste companii, în momentul de față poate că nu sunt în situația cea mai fericită totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită”, a precizat președintele României.

El a adăugat că intrăm într-o zonă a industriei de apărare care necesită tot mai multă tehnologie, iar România stă destul de bine și la acest capitol.

„Apoi intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie și din nou aici România stă destul de bine, adică școala noastră produce oameni. Apoi așa s-a întâmplat în cooperarea în special româno-germană, dar în general, în economia, în industria românească s-a dezvoltat zona de automotive și vedem că problemele pe care le pune azi, parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții foarte asemănătoare cu cele pe care au fost deja dezvoltate în industria de automotive. Apoi pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero, toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice de protecție de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite”, a declarat Nicușor Dan.

Sursa: News.ro