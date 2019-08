Fostul premier Adrian Năstase propune ca 10 august să fie stabilită "Ziua a Porților Deschise la Guvern", ținând seama de "atmosfera amicală" în care s-au desfășurat protestele de sâmbătă seară.

"Ținând seama de atmosfera amicală în care s-au desfășurat protestele de aseară (sâmbătă, 10 august - n.r.), de ambianță de dialog între jandarmi și cei 25 000 de reprezentanți ai diasporei și ai societății civile din România, îmi permit să sugerez ca ziua de 10 august să fie stabilită, prin lege (eventual printr-un referendum de revizuire a Constituției), ca Zi a Porților Deschise la Guvern", scrie Adrian Năstase pe blogul său.

El afirmă că pe 1 septembrie 2004, când era premier, a organizat pentru prima dată Ziua Porților Deschise la Guvern.

"La 1 septembrie 2004, am organizat, că prim-ministru, pentru prima dată, o Zi a Porților Deschise la Palatul Victoria. În 2004, fiind vorba de o premieră, am ținut că principalul ghid să fie un istoric, pentru că și această clădire are semnificația ei, chiar dacă nu și spectaculozitatea altor sedii de instituții publice, fiind, totuși, una dintre cele mai importante construcții în stil modernist din România", a mai adăugat Năstase.

Şi Liviu Pop a încercat să confişte protestul societăţii civile, anunțând că va depune un proiect de lege privind instituirea, pe 10 august, a Zilei Unității Civice, deoarece românii merită această lege.