Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la Antena 3, că alianța electorală PSD-PNL este "un fel de alianță a binelui împotriva unei alianțe a răului".

"Este clar că deocamdată avem doar decizii referitoare la alegerile din iunie. PSD-ul are nevoie de un candidat, de un partener care să fie valid. De aceea PNL-ul trebuie să iasă în condiții convenabile din alegerile europarlamentare și, practic, în condițiile în care s-a intrat într-o anume criză de timp, ca la șah, cei doi parteneri au venit, într-un fel, cu lecțiile nepregătite până la cap. De aceea nu am aflat mare lucru despre alegerile prezidențiale, despre alegerile parlamentare, despre calendarul pe întregul an", a spus Adrian Năstase.

"Avem, deocamdată, o idee foarte clară. Se formează un fel de alianță a binelui împotriva unei alianțe a răului. Partidele de centru, centru-dreapta, centru-stânga, împotriva partidelor de extremă și, practic, un fel de acțiune de susținere a democrației reprezentative și cu rolul Parlamentului, inclusiv Parlamentul European, împotriva unei democrații directe, caracterizată în ultima vreme tot mai mult de discuțiile în stradă, de manifestări de tot fel. Deci, este vorba până la urmă de un moment de înțelepciune, de responsabilitate, fără îndoială.Dar este clar, pe de altă parte, că avem o dificultate în interiorul partidelor, o departajare, să spunem, între pozițiile celor doi lideri și baronii locali din cele două partide", a mai spus Năstase.

El a mai adăugat că, "din punct de vedere tactic, e o mișcare bună pentru PNL, iar "din punct de vedere strategic, este o mișcare bună pentru PSD".

"PNL-ul după alegerile din iunie, în condițiile deciziilor de astăzi, va rămâne la un nivel convenabil și va putea să discute pe mai departe despre parteneriatul cu PSD. Pe de altă parte, PSD-ul pe viitoarea guvernare are nevoie de un partener care să îi asigure eventual o majoritate de 50% în Parlament pentru formarea unui viitor guvern. De aceea, din punct de vedere strategic, PSD-ul sigur că a gândit, probabil, că nu are un interes în slăbirea PNL-ului la alegerile din iunie", a explicat fostul premier.