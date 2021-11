Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că nu vrea ca formațiunea sa să fie de "decor" în viitoarea coaliție. Pe de altă parte, premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă, dă asigurări că s-a luat o pauză de la negocieri, dar ele vor continua.

Reacția lui vine după ce în ședința cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, și cu premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă, Hunor le-a transmis că, dacă UDMR nu păstrează Ministerul Dezvoltării, nu va intra la guvernare.

„Un singur lucru nu va fi posibil, și anume ca UDMR să fie de decor, să stam noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștasul în fiecare lună", a declarat Kelemen Hunor.

El a mai adăugat că partidul său vrea să rămână cu portofoliile de până acum (Mediu, Dezvoltare și postul de vicepremier), iar restul să le împartă PSD și PNL.

Întrebat unde s-au blocat negocierile, Nicolae Ciucă a spus: ȚAm convenit pe capitolul social, l-am încheiat. Am convenit pe acordul politic, s-a încheiat, este redactat. Avem de ajustat câteva elemente la capitolul justiție și am demarat negocierile pe Ministere. În momentul acesta, fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză și o să continuăm discuțiile, în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineață, în funcție de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile".

Premierul propus de PNL a declarat și că "fiecare Minister este foarte important și nu există absolut niciun fel de discuție ca vreuna dintre formațiuni să iasă din coaliție".

Legat de faptul că UDMR pleacă de la guvernare dacă nu își păstrează actualele potofolii, Ciucă este de părere că declarațiile sunt "tehnici de negociere și fiecare dintre partide își negociază obiectivele".



Întrebat dacă o tehnică de negociere a fost și a cea lui Marcel Ciolacu de a spune că fără UDMR, PSD nu intră coaliție, Nicolae Ciucă a replicat că nici PNL nu vrea să intre la guvernare fără PSD, UDMR și minorități



Premierul propus a anunțat că s-a decis că va crește pensia minimă de la 800 la 1000 de lei, o să fie indexate pensiile cu 10%, pentru cei care au un cuantum între 1000 și 1600 de lei, se va acorda un cuantum de indemnizatie de 1200 de lei, de la începutul anului viitor, dar doar pentru 2022. Cei care au pensie mai mare de 4000 de lei nu o să mai fie scutiți de plata CASS-ului și se va acorda cea de-a 13 indemnizație pentru persoanele cu handicap.

Pentru copiii între o zi și doi ani se va asigura plata a 600 de lei lunar, iar alocația va crește la 243 de lei. De asemenea, salariul minim va crește la 2550.

Impactul bugetar total este de aproximativ 13,6 miliarde de lei.

Nu va exista o "taxă pe lux" și nici vor fi crescute alte taxe, mai dă asigurări Ciucă.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunță că, dacă UDMR pleacă de la guvernare, la fel va face și PSD.

"Această coaliție va fi formată din PNL, PSD, UDMR și minorități. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR iese din această coaliție, automat și PSD va ieși, pentru că nu am alt mandat", a spus Ciolacu.