PNL negociază cu ALDE și Pro România susținerea Alinei Gorghiu la șefia Senatului, după ce Călin Popescu Tăriceanu urmează să își anunțe demisia din această funcție, au declarat surse politice pentru EurActiv România.

UPDATE Tăriceanu a anunțat oficial, în plenul Senatului, că demisonează de la conducerea acestuia și că el nu s-a "cramponat" în acest fotoliu.

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu s-a arătat contrariat de anunțul PSD, afirmând că el a discutat cu Teodor Meleșcanu duminică seară, dar acesta nu i-a spus nimic despre decizia luată astăzi de foștii parteneri de Coaliție.

UPDATE La finalul ședinței, întrebată dacă PSD îl susține pe Meleșcanu pentru a-i lua locul lui Tăriceanu, Viorica Dăncilă a spus că da. "S-a votat și îl susținem pe domnul Meleșcanu", a punctat premierul.

Ulterior, Meleșcanu a spus că Senatul are nevoie de "un om cu experiență" și că a acceptat funcția.





UPDATE Surse politice din PSD spune că în ședința grupului senatorial al social-democraților a fost propus pentru șefia Senatului fostul ministru de Externe al ALDE, Teodor Meleșcanu, remaniat în urmă cu câteva săptămâni chiar de premierul Viorica Dăncilă.

ALDE nu este de acord cu această propunere și n o susține.

UPDATE Președintele PSD, Viorica Dăncilă, nu își dorește ca noul președinte al Senatului să fie numit oficial în această săptămână, cauza principală fiind lipsa majorității la Senat, dar și câțiva senatori care încă nu s-au întors din concedii.

UPDATE Surse politice din USR au declarat pentru EurActiv România că vor susține candidatura Alinei Gorghiu doar dacă USR primește încă un loc în Biroul permanent al Senatului, așa cum prevedere regulamentul. În caz contrat, USR va merge cu un candidat propriu pentru conducerea Senatului.

Actualul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și-a depus luni, la ora 13.00, demisia la Biorul permanent al Senatului, urmând ca anunțul oficial să fie făcut în aceeași zi în plen.

De asemenea, USR urmează să decidă tot luni dacă o va susține pe Alina Gorghiu pentru a prelua mandatul de la Tăriceanu.

Potrivit actualei configurații paralemntare, PNL are 25 de senatori, ALDE are 12, USR are 13, UDMR are nouă, iar independenți sunt opt.

Pentru ca Gorghiu să fie validată are nevoie de 69 de voturi.