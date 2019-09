PNL negociază cu ALDE și Pro România susținerea Alinei Gorghiu la șefia Senatului, după ce Călin Popescu Tăriceanu urmează să își anunțe demisia din această funcție, au declarat surse politice pentru EurActiv România.

UPDATE Surse politice din USR au declarat pentru EurActiv România că vor susține candidatura Alinei Gorghiu doar dacă USR primește încă un loc în Biroul permanent al Senatului, așa cum prevedere regulamentul. În caz contrat, USR va merge cu un candidat propriu pentru conducerea Senatului.

+++

Actualul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și-a depus luni, la ora 13.00, demisia la Biorul permanent al Senatului, urmând ca anunțul oficial să fie făcut în aceeași zi în plen.

De asemenea, USR urmează să decidă tot luni dacă o va susține pe Alina Gorghiu pentru a prelua mandatul de la Tăriceanu.

Potrivit actualei configurații paralemntare, PNL are 25 de senatori, ALDE are 12, USR are 13, UDMR are nouă, iar independenți sunt opt.

Pentru ca Gorghiu să fie validată are nevoie de 69 de voturi. Între timp, în ciuda demisiilor unor senatori social-democrați, PSD și-a recăpătat majoritatea în Senat.