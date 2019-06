Vicepreședintele PSD Robert Negoiță a declarat miercuri, înaintea ședinței Biroului Politic Național (BPN) al partidului, că absența lui Liviu Dragnea este "un mare plus".

"Am un regret că au trebuit să vină alții să ne facă curățenie, adică să scăpăm de personaj (Liviu Dragnea - n.r.). N-are cum să fie la fel. Ceva cât de cât apropiat de nivelul de ticăloșenie pe care îl întruchipa acel individ este greu. Am un regret că PSD a ținut în funcție un om până a plecat în cătușe de acolo. O schimbare în mod evident că s-a întâmplat. Pur și simplu absența acestui individ este un mare plus", a declarat Robert Negoiță, întrebat dacă PSD este acum la fel ca atunci când era condus de Dragnea.