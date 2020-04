Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost amendat de polițiști cu suma de 10.000 de lei pentru încălcarea ordonanțelor militare, după ce a fost surprins duminică plimbându-se cu bicicleta în parc. El spune că a îmbinat utilul cu plăcutul.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost surprins duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta în Parcul Titan, deși parcul era închis. El era împreună cu prietena sa. Cei doi au fost filmați de o persoană care locuiește lângă Parcul IOR și care a postat imaginile pe Facebook.

"Având în vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, în spațiul virtual, facem următoarea precizare: Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele două persoane au fost sancționate contravențional, pentru încălcarea prevederilor Ordonanțelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare", a anunțat luni Poliția Capitalei.

"Mi s-a adus la cunoștință că am fost amendat pentru episodul de ieri din Parcul IOR. Asemenea oricărui cetățean sunt obligat să mă supun legilor acestei țări și, chiar dacă nu a fost intenția mea să încalc ordonanța militară, îmi asum faptul că am greșit și, prin urmare, voi suporta consecințele. Cetățenii Sectorului 3, cei care mă cunosc de opt ani, timp în care ne-am intersectat de sute de ori prin sectorul nostru, știu că am parcurs la pas, pe bicicletă sau cu mașina, fiecare centimetru al acestui sector pentru a găsi cele mai bune soluții la problemele ce țin de administrația locală. Și duminica, și sâmbăta, și în zilele de sărbătoare. Nu a fost nici pe departe intenția mea de a sfida, de a nu respecta legea sau de a vă minți în vreun fel în legătură cu episodul de ieri. Eu chiar ieșisem sa inspectez Parcul IOR. Dar, din păcate, ideea nefericită de a îmbina utilul cu plăcutul într-o zi de sărbătoare, adică aceea de a o lua alături de mine pe prietena mea, a fost una neinspirată și nepotrivită", a reacționat luni seara Negoiță pe Facebook.