Comitetul de Coordonare a Sistemului național de gestionare a Afacerilor Europene, care funcționează în actuala sa formă în baza HG nr.34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a Afacerilor Europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, își desfășoară activitatea sub conducerea Ministrului delegat pentru Afaceri Europene și sub îndrumarea Prim-ministrului României. Principalul obiectiv al acestuia este asigurarea participării eficiente a României la procesul decizional din cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Comitetul are în componență o reprezentare a ministerelor și a altor organe de specialitate, la nivel de secretar de stat cu atribuții în domeniul afacerilor europene. (Sursa: MAE)