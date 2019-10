Premierul Viorica Dăncilă și ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, încearcă să-i momească pe parlamentarii PSD cu bani proveniți din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu condiția să nu treacă moțiunea de cenzură.

Mai mult, Dăncilă le-a explicat parlamentarilor că miza acestei moțiuni o reprezintă dosarele, secția specială și numirea procurorilor, relatează Newsweek România.

Ministrul Suciu nu s-a lăsat mai prejos și le-a promis parlamentarilor că vor fi consultați direct în legătură cu modul de împărțire a banilor publici.

Newsweek România a intrat în posesia unei înregistrări audio în care premierul Dăncilă poate fi auzită cum îi șantajează voalat pe parlamentarii PSD.

În cuvântare pe care le-a ținut-o parlamentarilor PSD, premierul Viorica Dăncilă a spus că miza moțiunii de cenzură este foarte mare.

„Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, de secția specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocupare unor posturi de miniștri pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să facă?”, a spus Dăncilă.

Ministrul Daniel Suciu și-a adus aminte că nu a mai trecut de mult pe la grupul PSD, dar le-a vorbit în calitate de simplu deputat: „Nu vreau să vorbesc despre trădare și nici despre trădători”.

După ce s-a văitat și le-a plâns de milă colegilor de partid, Suciu le-a vorbit în calitate de ministru al Dezvoltării: „Vreau ca toți care nu au plecat și nu au cedat și nu s-au lăsat păcăliți, vreau să simtă că votul lor contează. Vreau, ca în special, în special, atunci când discutăm, de exemplu, de proiectul de buget pe anul viitor, vreau ca ai mei colegi deputați pentru județele lor să aibă un cuvânt de spus. Și eu sunt garanția că lucrurile se întâmplă (...)”.



Întrebată ce se întâmplă cu PNDL, premierul Dăncilă a anunțat că vineri, la ședința de Guvern, vor fi alocați banii necesari pentru program: „Dacă pică Guvernul, atunci trebuie să le explicăm primarilor de ce a picat guvernul. Deci, vineri, am găsit deja resurse să alocăm banii pentru PNDL. Am promis un lucru: până la sfârșitul anului toate facturile pe PNDL vor fi achitate, chiar dacă valoarea este dublă față de anul trecut".

Premierul Dăncilă și-a anunțat parlamentarii PSD că se vor reuni joi, la ora 9:00. O oră mai târziu, „mergem către votarea moțiunii”, i-a informat Dăncilă.

„La moțiune noi nu vom vota. S-a luat decizia în Comitetul Executiv Național. Nu vom vota pentru a nu exista suspiciuni care cum a votat. Că a votat ăla, că ăla a trădat, că ăla nu a votat.”

„Este bătălia noastră contra opoziției. Este bătălia tuturor. Nu numai a mea sau a Guvernului. Este o bătălie comună. Eu cred că vom ieși mai întăriți din această bătălie și că acesta (aceasta - n.r.) ne va aduce un scor electoral mai mare. Scor electoral care ne va ajuta la alegerile locale și, bineînțeles, la alegerile parlamentare.”

„Dacă cineva din sală crede că vrea să voteze la moțiune sau să plece, eu cred că este corect să-mi spună acum. Eu nu cred în ceea ce afirmă Orban sau Ponta că vor mai pleca de la PSD nu știu câți. Eu nu cred că de la PSD vor mai pleca. Dimpotrivă, am convingerea că la PSD se vor întoarce… pentru că nu văd ce poate să le ofere ceilalți. Toți îl cunoaștem pe Victor Ponta."

„Cred că este important să dăm și noi un semnal. Nu-mi este frică că va trece moțiunea. Am încredere că nu va trece, dar trebuie să dăm și noi un semnal de forță. Un semnal de forță care ne va ajuta pentru lupta în teritoriu. Un semna de forță care ne ajuta să arătăm că PSD nu este dezbinat așa cum vor unii să se vadă. Și că o să continuăm guvernarea cu măsurile pe care, știți foarte bine, că le avem pentru perioada imediat următoare."

„Știu că deja Victor Ponta a dat posturi de miniștrii într-un guvern care nu va exista… știu deja cine va fi ministru de Interne, cine va fi minstru la Finanțe. E foarte ușor de desenat, este mai greu de transpus.”

„În partidul acesta am avut parte de multă trădare de-a lungul timpului. Noi nu am avut nevoie de dușmani, am fost propriii noștri dușmani”.

„Indiferent de situație vom merge înainte. Dar cred că cine trădează nu mai are ce să caute..."