Premierul Nicolae Ciucă și-a anunțat luni, ora 16:00, demisia din fruntea Guvernului. Cabinetul pe care l-a condus, format și din PSD și UDMR, a fost învestit de Parlament pe data de 25 noiembrie 2021.

UPDATE

Administrația Prezidențială a anunțat programul consultărilor de marți:

Ora 12:00: Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:30: Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 13:00: Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:30: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

+++

Președintele Klaus Iohannis l-a primit luni pe Nicolae Ciucă, la Palatul Cotroceni, care și-a înaintat oficial demisia din funcția de Prim-ministru. În temeiul prevederilor constituționale, Iohannis a luat act de demisia acestuia și a semnat decretul prin care se constată vacantarea funcției de prim-ministru.

Totodată, Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea lui Cătălin Predoiu ca prim-ministru interimar, a anunțat Administrația Prezidențială.

Tot Președinția mai spune și că Iohannis va invita marți liderii partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.

+++

"Pe baza dialogului și a tot ceea ce a putut să însemne o foarte bună coordonare la nivelul Coaliției, Guvernului și cu sindicatele am reușit să convenim asupra unei forme de act normativ, astfel încât doleanțele dascălilor să poată să fie acoperite și să redăm încrederea și respectul față de profesori, educatori, învățători. Astfel, prin OUG de astăzi nu am făcut decât să convenim și să asumăm toate aceste măsuri, rugând sindicatele să înțeleagă faptul că e nevoie de măsuri care să fie sustenabile, să nu fie populiste și să reprezinte decizia politică responsabilă atât în interes public, cât și în interesul profesorilor. Ca atare, considerat fiind că acest conflict a fost încheiat, așa cum ne-am asumat la nivelul Coaliției, astăzi a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al Guvernului României", a spus Nicolae Ciucă de la Palatul Victoria.

Nicolae Ciucă a mai spus că, după ce se va duce să își predea mandatul la președintele Klaus Iohannis, urmează procedurile pentru formarea noului Guvern, iar până joi se dorește ca acesta să fie învestit. Până atunci, Executivul va fi unul interimar.

"Doresc la final de mandat să mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat. Nu vreau să vorbesc despre tot ceea ce am realizat, pentru că avem lucruri pe care le-am înfăptuit și le-am înfăptuit așa cum trebuie, sunt și lucruri pe care nu am reușit să le realizăm, dar ceea ce este important este că, atunci când ne-am asumat să guvernăm, ne-am asumat să rezolvăm o criză politică la finele anului 2021, să gestionăm crizele care deja începuseră să apară", a mai transmis premierul demisionar.

+++

După demisia Guvernului, președintele Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare, va desemna un premier, iar acesta va veni în fața Parlamentului cu echipa de miniștri. După audierile candidaților în Comisiile de specialitate urmează votul de învestire dat de deputați și senatori, reuniți în ședință comună.

Concret, potrivit art. 103 din Constituția României:

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Dacă toate acestea sunt îndeplinite, noul Cabinet va merge în fața președintelui pentru a depune jurământul.

+++

Ciucă - militarul care nu voia să audă de politică

Pe 22 iunie 2018, Nicolae Ciucă, pe atunci șeful Statului Major al Apărării, declarata într-un interviu pentru Radio România Actualități, care ulterior a fost șters de pe site, că nu are de gând să intre în politică la încheierea mandatului în cea mai importantă funcție militară.

"Consider atât de sfântă onoarea și demnitatea de a fi fost șeful "Statului Major al Apărării încât, indiferent de ceea ce mi s-ar propune, nu voi face altceva. Odată ce ai fost șeful Statului Major al Apărării... Reprezintă demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi. Iar eu consider că nu trebuie să fie în niciun fel umbrită această poziție de activitatea în alt domeniu", spunea, în 2018 Nicolae Ciucă, acum premier desemnat să formeze un Guvern.

Ciucă s-a remarcat într-un an și jumătate de mandat în fruntea Guvernului mai mult prin dificultăți de a vorbi liber sau a citi de pe foi, dar și prin lipsă de transparență. De asemenea, comunicarea "pe surse" a informațiilor de interes public și evitarea întâlnirilor face-to-face cu presa au fost, de asemenea, caracteristici ale guvernării sale. El a fost și în centrul unui scandal iscat de plagiatul în teza sa de doctorat.

Pe 6 aprilie, un procuror de la Parchetul General a dispus clasarea dosarului penal deschis în urma unei plângeri în care s-a reclamat faptul că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat.

Jurnalista Emilia Șercan de la PressOne a publicat, pe 18 ianuarie 2022, un articol în care susținea că premierul Nicolae Ciucă, general în rezervă, ar fi plagiat în teza de doctorat cu titlul "Dimensiunea angajării Armatei României în operațiuni întrunite multinaționale", susținută în anul 2003 la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

Emilia Șercan afirma că mai multe pagini din lucrarea premierului au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali și fără să fi fost marcate cu ghilimele, așa cum cer normele academice.

De cealaltă parte, premierul Nicolae Ciucă a declarat că alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală acumulată în misiunile internaționale la care a participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menținere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) și misiunea de tip coaliție din Afganistan (2002).

"În acuzele publice se reclamă că unele referiri din notele de subsol nu apar și în lista bibliografică. Acest lucru nu arată altceva decât faptul că lucrarea a fost elaborată onest, fiind menționată cel puțin într-un loc sursa bibliografică. Acuzațiile publice nu se pot susține științific în niciun fel, fapt ce poate fi dovedit și de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect și profesionist utilizată. Sintagme și formulări standardizate specifice domeniului tezei de doctorat (gen "pilon de stabilitate" etc.) nu trebuie ocolite atunci când tratezi un subiect sensibil - precum geopolitica -, unde semantica trebuie neapărat să fie precisă, motiv pentru care anumite sintagme/formulări este obligatoriu să fie standardizate", a afirmat Ciucă.



Nicolae Ciucă s-a născut în 1967, în județul Dolj, și a fost Șeful Statului Major al Armatei, înainte de face parte din Guvernul Orban. Cu toate că nu promitea să ajungă în poziții înalte, din dorința președintelui Klaus Iohannis și pe fondul "eliminării" lui Florin Cîțu atât din funcția de premier, cât și din cea de șef al PNL, Nicolae Ciucă s-a trezit peste noapte premier și în alianță cu PSD. Coaliția, girată mai mult de Iohannis și impusă tot de el, a funcționat cu certuri, neînțelegeri și numeroase atacuri de ambele părți.

Reamintim și că, anterior, a fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre. Între 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004).

Acum, Nicolae Ciucă ar urma să devină al doilea om în stat, și anume șeful Senatului. În trecut se vorbea și despre preluarea unui minister de către acesta sub conducerea Executivului de către Marcel Ciolacu, însă generalul în rezervă a fost mereu... rezervat în această privință.