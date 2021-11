Generalul în rezervă Nicolae Ciucă a fost desemnat pentru a doua oară de președintele Klaus Iohannis să formeze un Guvern.

"Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și minoritățile. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală", a declarat Klaus Iohannis la finalul consultărilor cu partidele parlamentare.

Nicolae Ciucă, prezent la Palatul Cotroceni, a declarat că în ultimele zile s-a lucrat la agregarea unui program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlament, astfel încât să poată fo făcut un Guvern stabil.

"Cetățenii așteaptă stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemie și criza energetică și să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare implementarea PNRR. Este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide în România, precum și un program de măsuri sociale", a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă speră ca de joi, când ar urma să fie votat Guvernul în Parlament, să se poată apuca serios de treabă.

+++

Consultările au început luni la ora 12:00. PNL, PSD, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale au mers împreună. AUR a intrat la discuții de la ora 13:00, iar USR, așteptată de la ora 12:30, a refuzat să participe la negocieri.



Ciucă, premier desemnat și în octombrie

Pe 21 octombrie, Nicolae Ciucă, ministru al Apărării în Guvernele Orban și Cîțu, a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier. Decizia a fost luată după ce Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură de PSD, USR și AUR.

Nicolae Ciucă nu a reușit atunci să adune o majoritate în Parlament și, cu toate că a spus că nu va face niciun pas înapoi, înainte de a veni în fața parlamentarilor pentru a cere votul de învestire, și-a depus mandatul.



Nicolae Ciucă este un apropiat al lui Klaus Iohannis și dorit de șeful statului în fruntea Guvernului. Pe 7 decembrie 2020, președintele României l-a numit pe Ciucă premier interimar, după ce Ludovic Orban a demisionat.

Tot în 2020, Iohannis a vrut să-l desemneze pe Nicolae Ciucă pentru a forma un Guvern cu puteri depline, însă liberalii, conduși atunci de Ludovic Orban, au refuzat.