Nicolae Ciucă, ministru al Apărării în Guvernele Orban și Cîțu, este propunerea PNL pentru funcția de premier, iar președintele Klaus Iohannis a acceptat-o.

"Discuțiile de astăzi au fost considerabil mai bune, după părere mea, față de ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală. Acum, criza trebuie să se încheie și este nevoie de un Guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Trebuie să terminăm cu această criză politică de preocupări. Este inadmisibil să continuăm așa. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că PNL a venit cu nouă abordare. S-a votat acolo un candidat care mi-a fost propus, în persoana domnului Ciucă, prezent aici. Am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Ciucă ", a anunțat Klaus Iohannis la finalul consultărilor cu partidele politice, într-o scurtă declarație de presă.

Nicolae Ciucă a fost prezent și el alături de Klaus Iohannis la declarația de presă și a spus că va negocia cu toate "forțele responsabile" pentru ca în cel mai scurt timp propunerea de Guvern să ajungă la votul de învestire din Parlament.

Cine este Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă este un apropiat al lui Klaus Iohannis și dorit de șeful statului în fruntea Guvernului. Pe 7 decembrie 2020, președintele României l-a numit pe Ciucă premier interimar, după ce Ludovic Orban a demisionat.

Tot în 2020, Iohannis a vrut să-l desemneze pe Nicolae Ciucă pentru a forma un Guvern cu puteri depline, însă liberalii, conduși atunci de Ludovic Orban, au refuzat.

Nicolae Ciucă este în prezent ministru interimar al Apărării. S-a născut în 1967, în localitatea Plenița, județul Dolj, și a fost Șeful Statului Major al Armatei, înainte de face parte din Guvernul Orban.

Ciucă s-a înscris în PNL în octombrie 2020 și a deschis lista de candidați în Dolj la Senat.

Anterior, a fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre. Este doctor în științe militare, iar între 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004).

Nicolae Ciucă a primit Ordinul National „Pentru Merit”, în Grad de Ofițer, Ordinul Național „Pentru Merit” în Grad de Cavaler, Semnul Onorific în Serviciul Patriei, XV, XX, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei României și Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre.