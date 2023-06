Cu toate cu UDMR nu va mai face parte din Coaliția de guvernare cu PNL și PSD, Nicolae Ciucă speră că maghiarii să ofere în continuare "susținere parlamentară pentru obiectivele Coaliției".

Întrebat dacă secretarii de stat sau șefii de agenții de la UDMR vor pleca din funcții sau vor fi demiși, Nicolae Ciucă a spus că este clar faptul că "nu se mai regăsesc în Guvern".

"Când vorbim de reprezentarea în Guvern, vorbim de reprezentarea celor două partide (PNL și PSD - n.r.), iar pe anumite funcții se vor regăsi reprezentanți ai minorităților", a replicat președintele liberalilor.

Legat de faptul că UDMR ar putea să nu voteze învestirea noului Guvern, Nicolae Ciucă a spus că nu a avut niciodată "o abordare conflictuală", iar "în politică trebuie să existe permanent dialog".

"Nu cred că a fost o încetare a participării UDMR la guvernare pe o situație conflictuală. Relațiile și modul de acceptare a obiectivelor politice nu trebuie să fie afectate de acest lucru. Am rămas în dialog cu domnul Kelemen Hunor și e posibil să avem susținere parlamentară pentru obiectivele Coaliției de guvernare", a mai declarat acesta.

Reamintim că UDMR a decis marți seară să plece de la guvernare după ce nu a mai primit ministerele Energiei și Mediului, așa cum își dorea.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că regretă enorm de mult situația, dar "la impuse nu se poate lucra", acuzând că, văzând discuțiile din ultimele săptămâni din Coaliție, UDMR nu a ieșit de la guvernare, ci a fost împins de la guvernare.

"În acest moment, lucrurile se opresc, pentru că pur și simplu nu am reușit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult. Am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate și flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Până când nu sunt trimise listele și programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide, dar prea multe șanse nu sunt. Până dimineață se pot întâmpla multe lucruri. Am făcut toate eforturile posibile și am arătat deschidere și flexibilitate în tot parcursul discuțiilor și negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe și în zilele care urmează", a spus Kelemen Hunor.

"Putem accepta Energia și Mediu. Dacă s-au răzgândit, cu părere de rău, nu putem participa în continuare la guvernare”, a mai transmis acesta.