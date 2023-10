Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a anunțat marți, la o reuniune denumită "Mic Dejun cu Rugăciune", că vrea construirea unei capele de rugaciune în Parlament.

"Am discutat (...) și am convenit să asumăm o capelă în Parlamentul României. În această clădire atât de mare este incredibil că nu am reușit până acum să avem destinată o încăpere în care atât parlamentarii, cât și cei care vizitează Parlamentul să regăsească un loc unde să se roage și unde să ne gândim cu toții că suntem aici în slujba poporului și a lui Dumnezeu", a spus Ciucă.

La evenimentul de marți au participat ambasadori, reprezentanți ai cultelor religioase, ai societății civile, dar și parlamentari.

Grupul de Rugăciune al Parlamentului României a împlinit 30 de ani.