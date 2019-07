Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a anunțat că a demisionat din funcție, la șase zile de când a fost numit.

"În urma unei discuții pe care am avut-o în această dimineața cu doamna prim-ministru am decis să mă retrag din funcția de minstru al Afacerilor Interne. Am luat aceast[ decizie pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituții, în urm activității deficitare ai unor angajați ai săi care au fost destituiți sau urmează să fie sacționați", a declarat Nicolae Moga într-o scurtă declarație de presă.

El a mai spus că decizia lui trebuie văzută "ca un nou început pentru minister".

"În cele șase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaților n cazul tragediei de la Caracal", a mai spus aceasta.

De asemenea, Nicolae Moga a precizat că cercetările în cazul tragediei de la Caracal vor continua și re încredere în autorități că vor rezolva cazul.