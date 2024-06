Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță, care a câștigat un nou mandat în PE potrivit rezultatelor provizorii ale BEC, a declarat că a dus o luptă eroică.

”Campania a fost enorm de grea, extenunantă și nu doar ce s-a văzut la TV. Noi lucrăm de peste 3 luni de zile, suntem în stradă, nonstop, am făcut semnăturile de bună, în stradă. Am avut nu știu câte piedici administrative și de alt fel, dar am dus o luptă eroică, pentru că am dus o luptă pentru o idee, nu pentru un om, nu pentru un partid. Pentru România aceea care nu se vede neapărat, pe care multă lume o consideră România tânără, care este mai deschisă la minte, mai modernă, îi pasă și de schimbări climatice și de drepturile omului”, a spus Ștefănuță în emisiunea România Politică de la Prima News, potrivit News.ro.

El a precizat că este o Românie care există și acum se vede la vot. ”Tinerii au echivalat seniorii, ceea ce este o mare, mare realizare”, a completat europarlamentarul.

Nicu Ștefănuță a precizat că, din datele pe care le au, arată clar că a trecut pragul pentru PE. ”Doar în eventualitatea în care sunt niște hoții sau niște voturi care apar de te miri unde, nu ai cum să fii pe creștere și (..) dintr-o dată din ultimele două trei procente să apară vreo surpriză. Mia sunt 110 secții de numărat din București”, a completat acesta.

Despre rezultatul obținut de USR la alegeri, partidul din care a plecat, Ștefănuță a arătat că pentru el este un subiect încheiat.

”Partidul este altul, mai poartă doar numele. Oamenii nu mai sunt aceiași. Este un subiect încheiat. Eu am arătat o viziune progresistă, modernă, există suficienți români verzi în România și asta mi-am asumat de aproape doi ani, deja, și îmi văd de viața politică”, a completat eurodeputatul.

Despre planurile pentru mandatul din PE, Nicu Ștefănuță a afirmat că se bucură că întărește mandatul verzilor europeni. ”Probabil vom face parte din coaliția de guvernare europeană, împreună cu alte partide, ca să formăm o majoritate anti-extremistă (..) Trebuie să salvăm Planul Verde european, pentru că este important să menținem o durecție, nu să schimbăm la doi, trei ani” a spus el.

Potrivit rezultatelor provizorii ale Biroului Electoral Central, de luni seară, independentul Nicu Ștefănuță a obținut 3,05% la alegerile europarlamentare din 9 iunie și a trecut pragul pentru un nou mandat în Parlamentul European.