Președintele Nicușor Dan a transmis marți că salută eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

UPDATE

Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Președintele Dan l-a asigurat pe Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune.

+++

Președintele a anunțat că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

"Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european", a scris președintele pe contul lui de Facebook.

Potrivit unor surse, președintele Nicușor Dan va participa miercuri, în format de videoconferință, la summit-ul Coalition of the Willing.