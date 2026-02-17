Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 15:00, cu liderii Coaliției de guvernare.

Întâlnirea vine la o zi după ce reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, au decis, luni, liderii celor patru partide ale Coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale.

Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului, potrivit unui comunicat de presă.

Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități.

A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

Totuși, PSD amenință că nu va vota bugetul, iar schimburile dure de replici între partide sunt frecvente și s-au intensificat în ultima perioadă, potrivit News.ro.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu,a avertizat luni seară că social-democrații nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investițiile la nivel local nu vor continua la același nivel cu cel de anul trecut.



Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota în aceste condiții bugetul de stat.



"Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul", a mai afirmat Grindeanu.La rândul său, ministrul social-democrat al Muncii Florin Manole a anunțat că va demisiona din funcție, dacă până în aprilie nu încep discuțiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării.

De asemenea, întâlnirea președintelui cu partidele membre ale coaliției are loc cu câteva zile înainte de plecarea președintelui la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, inițiat de președintele Donald Trump, unde România va fi prezentă ca observator.

