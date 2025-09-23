Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 11:00, cu liderii Coaliției de guvernare, pe fondul tensiunilor legate de al treilea pachet de austeritate și așteptarea deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților.

Anunțul privind întâlnirea a fost făcut de Administrația Prezidențială, fără a fi comunicată și agenda discuțiilor.

Este posibil ca la Cotroceni să se discute despre plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, al treilea pachet fiscal care vizează reforma administrației locale și decizia Curții Constituționale de miercuri pe pachetul II, cea mai importantă fiind legea privind pensionarea magistraților.

La finele lunii august, premierul Ilie Bolojan afirma că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.