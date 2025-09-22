Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Președinția.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.