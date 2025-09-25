Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național, potrivit news.ro.

Administrația Prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție și stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se mai arată în comunicat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că România are ”toate procedurile și toate capabilitățile” de a reacționa în situația în care avioane rusești cu pilot ar intra în spațiul aerian al țării și s-a refertit și la procedurile în cazul dronelor.

”Noi suntem în legătură cu aliații NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele rusești – n.r.) au mușcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la București și mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost amenințări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament și cu piloți, să se ridice de la sol, se și ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile și toate capabilitățile la locul lor. (Avioanele care intră în spațiul aerian românesc – n.r. ) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există pașii militari și se ajunge, ultima instanță este doborârea lor”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Moșteanu a explicat că ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acțiune, iar în cazul dronelor responsabilitatea aparține comandantului de operațiune.

CAZUL DRONEI RUSEȘTI CARE A INTRAT ÎN SPAȚIUL AERIAN NAȚIONAL

Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat, în 13 septembrie, pentru monitorizarea situatiei aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat atunci că este vorba despre „o dronă rusească” și afirmă că România „își apără spațiul aerian” și „rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”.



„Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol. Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, afirma ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit lui Moșteanu, piloții „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”. „E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a punctat Moșteanu. Ministrul a precizat că aprobarea doborârii dronelor „este dată de comandantul militar al operațiunii”.



„Azi am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a explicat atunci ministrul Apărării pe Facebook.



Acesta a spus că vrea să mai clarifice o dată cadrul legal, în condițiile existenței multor „fake-news-uri”, precizând că pe 4 iulie, la 10 zile după ce a devenit ministru, a semnat ordinul prin care a stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii. „

România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry anunțată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a mai spus Moșteanu.

Ambasada Rusiei în România a susținut că incidentul este „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse.

„Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma Ambasada Rusiei în România.

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei preciza că protestul părții române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la București, „a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienței rusești a aparatului zburător”.

