Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni cu reprezentanții comunității românești din Franța.

În cadrul întâlnirii de la Ambasada României la Paris, președintele Nicușor Dan le-a mulțumit românilor din Franța pentru ceea ce fac pentru România, pentru că "sunteți o carte de vizită foarte importantă pentru noi".

"Vreau să vă mulțumesc, în general pentru că reușiți să păstrați România cu dumneavoastră aici, și, în special, asociațiile care încearcă să îi atragă și pe alții în întreprinderea asta".

Președintele a subliniat că e nevoie de o colaborare mai mare între Diaspora și țară:

"Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică, și sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe".

Dan le-a mai transmis românilor din Franța că în România lucrurile nu stau așa rău:

"Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda știrilor și, în fine, popor latin, pasiuni mari, dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administrație care, într-o oricare măsură, este de bună-credință, dar, în orice caz, este mai matură și începe să știe ce vrea. Și, față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate".

Nicușor Dan nu vede extremismul din societate

Într-un interviu acordat Le Monde, președintele Nicușor Dan a declarat că persoanele care votează AUR nu sunt "nici extremiste, nici pro-ruse".

"Nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției".

