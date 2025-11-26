După ce a prezentat Strategia Națională de Apărare, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Parlament, unde a fost întrebat și despre problema femicidului din România.

"Începând de la 1-3 noiembrie, avem un consilier care se ocupă și de problemele asta, deci la un moment dat va veni cu un raport în urma discuțiilor cu toate instituțiile care se ocupă de fenomen. Dincolo de asta, există niște anchete interne pe modul în care s-a procedat în cazuri în care femei au reclamat și nu au avut la timpul potrivit suport potrivit de la insituțiile statului. Foarte important să ne uităm la mecanisme. Din păcate, durata procesului penal pentru orice fel de faptă este enorm de mare și nu mai există o corespondență în capul oamenilor între o faptă și sancțiunea care este dispusă peste 5 sau 6 ani. Pare că oamenii ăștia nu vor păți niciodată nimic. O să vedem raportele de la MAI și de la Parchetul General”, a spus Nicușor Dan.

Aproape 50 de femei au fost ucise doar în 2025 în România, adică una la fiecare trei zile.

La Parlament, Nicușor Dan a vizitat o expoziție organizată cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Violenței Domestice, marcată anual pe 25 noiembrie.

"Expoziția reprezintă un demers care îndreaptă privirea către ceea ce adesea nu ne dorim să vedem sau să acceptăm și reunește lucrări care pun în evidență fragilitatea și tensiunea, unele surprinzând gesturi de autoapărare, personaje care se retrag, mâini care scriu cuvinte dureroase, peisaje în care speranța este înăbușită", spune Art Safari.