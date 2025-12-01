Președintele Nicușor Dan și pemierul Ilie Bolojan s-au aflat printre liderii politici care au participat la parada militară de la București.

Nicușor Dan a rămas la finalul paradei să facă o baie de mulțime, iar premierul Ilie Bolojan a zburat la parada de la Alba Iulia.

Dacă cei dintâi a fost primit cu fericire de oamenii prezenți la parada din București, cel din urmă a fost întâmpinat cu urlete, fluiere și solicitări de demisie.

De menționat că la Alba Iulia s-au adunat susținătorii pro-rusului Călin Georgescu și cei ai liderului extremist AUR, George Simion. Grupurile s-au spart apoi, pentru că nici Georgescu, nici Simion nu au vrut să dea cu ochii unul de altul.

"Demisia, Bolojane!", "Pleacă acasă!", sunt unele dintre lozincile celor care l-au așteptat pe premier la Alba Iulia.



