Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de duminică și a reiterat că este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut din București, propus când el era primar.

"E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul", a scris președintele pe pagina lui de Facebook.

Nicușor Dan a transmis că "este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la primarul general, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism".

"A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare", a conchis el.