Președintele Nicușor Dan a primit marți, pentru prima dată de când ocupă funcția, șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale și le-a vorbit despre "reformarea României".

"Unde suntem azi? În plan intern, după cum știți, statul român necesită o reformă și, imediat după reformă, trebuie să relansăm economia, și sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta. În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem - războiul din Ucraina, o competiție globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse. Tehnologia devine tot mai importantă. Război hibrid, inclusiv în zona noastră de Europa. Și, față de aceste schimbări, evident că diplomația trebuie să se adapteze, și sunt convins că avem puterea să o facem. Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba", a spus președintele Dan.

Șeful statului a mai precizat că sunt trei direcții în care activitatea României trebuie să se împartă, sau pe care să le accentueze - securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor.

"Pe partea de securitate, evident că România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9.Trebuie să investim în apărare, și instrumentul SAFE al Comisiei Europene, pentru care deja am trimis propunerile, este un mod de a o face. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși. Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie - transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua - în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare - vor continua direcția europeană.Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient", a mai spus Nicușor Dan.

El i-a invitat pe diplomați să contribuie la noua strategie națională de apărare, pe care România o va finaliza în această toamnă.

"Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm. Dimensiunea economică, evident, apartenența noastră la Uniunea Europeană, unde trebuie să fim mai prezenți. Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflexie, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028", a continuat acesta.

Legat de aderarea României la OCDE - obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026, și acela va fi momentul de la care economia României - după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta - să înceapă să se relanseze, consideră Dan.

"Avem un mediu privat care este competitiv, și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați", a completat președintele.

El a transmis și că avem o oportunitate legată de poziția noastră geografică și "România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia, și Africa", iar Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie.

Despre românii din Diaspora, Nicușor Dan consideră că "este o activitate care trebuie să fie și la centru, și în teritoriu".

"Din nou o spun direct, România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din Diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, Președinția, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare, și, mai departe, va fi sarcina dumneavoastră ca colaborarea, parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi", a conchis președintele.