Președintele Nicușor Dan vede rezultate concrete livrate de coaliția de guvernare.

"Ca perspectivă generală, evident că vedem multe discuții în spațiu public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare, nu vedem prea multe discuții despre Opoziție, deși poate ar trebui și pe acolo. Pe de altă parte, această coaliție, ca rezultate concrete, funcționează", a declarat vineri președintele Nicușor Dan.

Întrebat de declarațiile unor lideri PSD privind o ieșire de la guvernare, în cazul tăierilor de salarii, președintele a replicat: "Trebuie să facem diferența între declarații politice și acțiuni concrete".

"Trebuia să depunem un plan, până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru SAFE, o să vedeți că este un plan foarte coerent. Coaliția trebuia să reducă deficitul, ați văzut că a redus deficitul. Trebuia în Parlament și prin măsuri executive să respecte un calendar pentru aderarea la OCDE, ați văzut că lucrurile astea sunt în grafic", a mai lăudat președintele coaliția.

Dan a susținut că el e un mediator, care ascultă toate părțile și se pronunță, dacă e nevoie de opinia sa:

"O să ne mai întâlnim cu liderii la Cotroceni. Unul din subiecte este Codul urbanismului, unde trebuie niște armonizări. Discuția este abia la început. Eu sunt mediator, o să ascult toate părțile și, în măsura în care e nevoie de opinia mea, mă voi pronunța".



