Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că există un echilibru în acest moment în ceea ce privește salariile magistraților. Reacția sa vine după ce ICCJ a cerut "cote compensatorii".

Întrebat de "acordul pentru Justiție și stabilitate instituțională" propus miercuri de ÎCCJ, președintele Nicușor Dan a declarat că nu a văzut propunerile, dar că, în principiu, orice dialog este binevenit.

În ceea ce privește ideea unei "fidelizări" a magistraților, Nicușor Dan a subliniat că există "un echilibru" în acest moment în societatea românească în ceea ce privește salariile magistraților, care sunt mult mai mari decât cele ale altor categorii profesionale.

"E prima oară când aud subiectul ăsta în spațiul public. Așa, de principiu, eu cred că este un echilibru în acest moment în ceea ce privește salariile, ele sunt mult mai mari decât la alte categorii profesionale. Pe de altă parte, asta se întâmplă peste tot în lume, pentru că trebuie să dai judecătorului care poate să judece la un moment dat dosare de zeci de milioane de euro, să-i dai și confortul și să îl oprești de la tentația de a nu judeca corect. Putem să avem discuția asta, dar nu cred că e urgentă", a precizat într-o conferință de presă președintele, întrebat de documentul publicat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În acord, la capitolul "Măsuri de fidelizare și stabilitate pentru magistrații aflați în activitate", se propune acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante, direcționate transparent către magistrații care asigură efectiv funcționarea instanțelor și parchetelor.

"Implementarea reformelor din PNRR trebuie să se facă prin dialog, profesionalism și respect reciproc între puterile statului, în spiritul interesului public și al credibilității europene a României", se arată în document.

De ce nu se mai anchetează magistrați

Președintele Nicușor Dan a mai afirmat că abia așteaptă să încheie discuția despre pensiile magistraților pentru a o începe pe cea legată de sistemul de justiție.

Șeful statului ar dori să știe de ce nu mai sunt anchetați magistrați, explicând că nu se poate ca o întreagă categorie profesională să nu aibă "uscăturile" ei, statistic vorbind.

"Abia aștept să terminăm discuția asta, ca să începem discuția serioasă despre sistemul de justiție. Pentru că, din păcate, această discuție despre pensii acoperă discuția, în opinia mea, mult mai serioasă, despre sistemul de justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Statistic, nu se poate întâmpla ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscăturile ei, da? Deodată să nu mai vedem niciun fel de probleme de corupție în interiorul magistraturii?", a spus președintele.



"Cum se fac promovările în sistemul de justiție? Astea sunt niște lucruri foarte foarte interesante pe care abia aștept să le discutăm împreună cu CSM-ul la niște ședințe la care voi participa. Dar haideți să închidem chestiunea asta cu pensiile, discuția între magistrat și societate și imediat după ne ocupăm de ce e înăuntrul sistemului", a conchis Nicușor Dan.







