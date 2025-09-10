Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Bălan, este suspectat că a transmis KGB Belarus informații secrete de stat de natură "să pună în pericol securitatea națională a României".

"Sunt informații pe care le am, dar, pentru că e o chestiune de securitate și pentru că este o anchetă în curs, nu pot să vă spun mai mult decât ce e public, în sensul că a fost o colaborare cu partenerii noștri, pe care îi cunoașteți, și cu Eurojust", a spus Nicușor Dan, miercuri, întrebat cât de grave sunt informațiile despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Bălan, suspectat că a transmis KGB Belarus informații secrete de stat de natură "să pună în pericol securitatea națională a României".

Chestionat dacă e de părere că și-au făcut serviciile treaba în toată această perioadă, președintele Nicușor Dan a răspuns că, "în ceea ce privește acest caz, da".

La întrebarea "mai sunt alte cârtițe", Dan a explicat: "Există o gradație și sunt foarte mulți oameni pentru care există măsuri de contraspionaj și, în momentul în care aceste lucruri devin publice, decizia de a face publică o astfel de chestiune se întâmplă o dată la 90% din cazuri, când cazul este, pe de o parte, suficient de bine conturat, pe de altă parte, nu prejudiciază alte măsuri de contraspionaj în curs".