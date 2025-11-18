Președintele Nicușor Dan a spus vineri, referitor la plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier, că, dacă un demnitar are un consilier și acel consilier "în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul", cel din urmă trebuie să plece.

"Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier, și consilierul acela în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm <<îmi pare rău, nu putem continua>>. Și, în momentul ăla, consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică <<ne-am despărțit amiabil>>. Asta cred că eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele", a spus Nicușor Dan.

Despre faptul că Ilie Bolojan spunea că i-ar deschide ușa către PNL lui Ludovic Orban și dacă acesta ar fi un gest de trădare, președintele a replicat că "oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui".

În replică, Ludovic Orban a transmis că "un pic de dreptate are și președintele".

"Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere.

Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România. Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru Primăria Capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.



P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte", a scris Orban pe contul lui de Facebook.

